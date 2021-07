Výběr z médií: rostoucí zájem o investice do bytů, levnější elektřina pro dopravce i prázdná kina

V Česku nadále roste zájem o investování do bytů, objem hypotečních úvěrů se v květnu vyšplhal na 31 miliard korun. Informuje o tom regionální Deník. Elektřina pro vlaky a tramvaje bude díky odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje levnější, píše čtvrteční deník Mf Dnes. A deník E15 se věnuje návštěvnosti kinům - návrat diváků totiž není zdaleka tak rychlý, jak provozovatelé očekávali. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:04 15. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V květnu se objem nových hypotečních úvěrů vyšplhal na necelých 31 miliard korun, píše regionální Deník (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0,©

Deník

Jak naložit s penězi navíc? S tím radí čtvrteční regionální Deník. Ten připomíná, že v Česku dál nepolevuje zájem o investování do bytů. V květnu se kvůli tomu objem nových hypotečních úvěrů vyšplhal na necelých 31 miliard korun - v meziročním srovnání je to nárůst o dvojnásobek.

Ekonom: Lidem v peněženkách zůstalo hodně. Na účtech mají 200 miliard navíc, které nemohli utratit Číst článek

Hlad po nemovitostech, který drží růst jejich cen potvrzuje Česká bankovní asociace. Přibrzdit by jej ale mohlo očekávané zvýšení úrokových sazeb. Zájem o nemovitosti je ale v tuto chvíli tak velký, že se před jejich koupí lidé často přeplácejí. I proto tak v Praze nebo Brně jejich ceny zvedly o tři, respektive sedm procent.

Mf Dnes

Vlaky i tramvaje dostaly slevu na elektřinu, píše deník Mf Dnes. Poslanci totiž podpořili odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje. Železniční dopravci nebo dopravní podniky by tak do budoucna mohli ušetřit bezmála miliardu korun. Díky tomu by ve městech mohlo jezdit například více trolejbusů.

Společnosti, které provozují nejekologičtější způsob dopravy jako například vlaky, tramvaje nebo trolejbusy dosud platí za energii vysoké částky. Hlavně nákladní dopravci na železnici si proto stěžují, že je poplatek za obnovitelné zdroje znevýhodňuje například proti konkurenční a výrazně méně ekologické kamionové dopravě.

‚Anderson na n-tou.‘ V Cannes uvedli očekávanou novinku filmařského milovníka symetrie Číst článek

E15

Českým kinům stále chybí návštěvníci. Tématu se věnuje deník E15. Zhruba měsíc a půl po jejich znovuotevření tak provozovatelé kvůli poloprázdným sálům nadále hlásí velké ztráty. Podle kin za to může i to, že někteří lidé stále neví, že už si na film na plátně mohou zajít.

Kina mohla otevřít po několikaměsíční pauze kvůli koronaviru poprvé až 25. května. Multiplexy pak kvůli zákazu podávat občerstvení až o dva týdny později. Od té doby sice diváků postupně přibývá, stále se ale počty lidí v sálech zdaleka nepřibližují číslům před začátkem pandemie. Za poslední měřený týden od 1. do 7. července přišlo do českých kin 148 tisíc lidí. Před dvěma lety to bylo přitom o 40 tisíc víc.

Právo

Milovníci tramvají a kolejové dopravy mají poslední dny na to svést se po jediné takzvané tramvajové úzkokolejce v zemi. Deník Právo připomíná blížící se rekonstrukci tratě z Liberce do Jablonce. Dopravní podnik úzkorozchodnou trať kvůli úsporám nahradí tradičním rozměrem.

Podle Dopravního podniku Liberce a Jablonce úzké koleje nahradí ty klasické kvůli snížení nákladů. Starý rozměr se totiž mnohem rychleji opotřebovával a trpěla na něm i kola tramvají.