Výběr z médií: investiční tipy pro letošní podzim a přídavků na děti přibývá

E15

Deník E15 v úterním vydání přináší investiční tipy pro letošní podzim. Ideální je podle deníku mít úspory na třech místech. Část v akciích nebo investičních fondech, část v nemovitostech a také ve státních dluhopisech nebo dluhopisových fondech.

U krátkodobých investic je v současné situaci velmi těžké porazit vysokou inflaci. Aby lidé portfolio navýšili o víc, než je právě aktuální míra inflace, musí velmi riskovat.

Investor by tak měl přemýšlet hlavně nad dlouhodobým výnosem vložených prostředků. Akcioví stratégové tak v současném inflačním prostředí doporučují i konzervativnějším investorům dát akciím o něco větší prostor než doposud.

Investoři také radí, do čeho vložit peníze, pokud se lidé zajímají o české značky. Často doporučují akcie tuzemských bank, které těží z velkého růstu úrokových sazeb. Nejčastěji jde o akcie Komerční banky.

U evropských značek pak deník E15 radí investovat do Volkswagenu a na americkém trhu by se investoři měli zajímat o firmy Meta nebo Alphabet.

Právo

Přídavků na děti přibývá. Píše o tom úterní deník Právo. Podle dat Úřadu práce na ně teď mají nárok rodiče 270 tisíc dětí. Meziročně je to nárůst o víc než 13 procent. Ministerstvo práce navíc chystá aplikaci, která žádost o přídavky zjednoduší.

I přes meziroční nárůst by ale počet přídavků mohl ještě zvyšovat. Nárok na přídavky na děti mají rodiny, jejichž čisté příjmy jsou nižší než 3,4 násobek životního minima. U matky samoživitelky s dítětem do šesti let věku je to zhruba 22 500 korun.

Sociálních dávek, které mohou rodiny s dětmi čerpat i kvůli rostoucím nákladům je ale mnoho. Na stránkách www.uradprace.cz proto rodiče najdou aplikaci, která jim poradí, jestli na některou z dávek mají nárok.