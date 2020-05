Výběr z médií: vysoké školy mohou přijít o miliardu korun a České dráhy koupí nové lokomotivy

E15

Vysoké školy mohou přijít o miliardu korun, kterou vydělávají na poplatcích od zahraničních studentů. Ti musejí složit i přes 100 tisíc měsíčně, ale v příštím akademickém roce by do Česka vůbec nemuseli přijet. Příčiny by mohly být dvě: omezení pohybu osob, nebo strach z cestování. Podle deníku E15 by nejvíce tratila Univerzita Karlova v Praze, která na studentech ze zahraničí loni vydělala skoro 750 milionů korun.

Nemocnice jako ohniska nákazy v Rusku. Lékaři mají zákaz podstoupit testy, o pacienty pečují i ti s covid-19 Číst článek

Lidové noviny

Stát chce kvůli koronaviru kompenzovat škody Českým drahám i aeroliniím, píší Lidové noviny. Jen v dubnu přišly České dráhy o třičtvrtě miliardy. U největšího železničního dopravce utratili lidé za jízdenky v dubnu každý den o 20 milionů korun méně než je běžné. Ještě hůř je na tom česká letecká společnost Smartwings pod kterou patří i aerolinky ČSA. Podle ministra dopravy Karla Havlíčka za ANO by stát mohl aerolinkám poskytnout úvěr ve výši jedné a půl miliardy korun.

Hospodářské noviny

Kraje a obce se chtějí obrátit na stát s žádostí o desítky miliard na investice. Samosprávy chtějí podle Hospodářských novin už v létě například stavět cyklostezky nebo zateplovat školy a pomoci tím rozhýbat ekonomiku. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj by se právě příjmy krajů mohly snížit o 17 procent, proto chce výpadek nahradit spolu se Sdružením místních samospráv. Jeho předseda Stanislav Polčák ze STAN navrhuje čtyři varianty: 1) navýšení peněz, které samosprávy dostávají z daní, 2) pomoc s bezúročnými půjčkami, 3) zrušení nepotřebných dotací a 4) přesun peněz na v krizi efektivní investice.

Láska v čase korony: Česká televize nasadila pandemiální seriál, herci zase OPUHy Číst článek

Právo

České dráhy koupí devadesát nových lokomotiv s rychlostí do 200 kilometrů za hodinu, píše úterní Právo. Státní podnik počítá s celkovou cenou zakázky okolo devíti miliard korun, takže půjde o jednu z největších investic v posledních letech. Dopravce pořídí určitě 40 nových lokomotiv, na dalších 50 se pak podle něj vztahuje opce. Podnik zakázku vypíše ještě teď na jaře, nové lokomotivy bude využívat hlavně na vnitrostátních dálkových tratích.