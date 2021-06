Výběr z médií: IT služby pro evropské instituce, facka od policisty jako přestupek i učitelé trpící depresemi

V českém tisku se v úterý dočtete, že jednu z největších IT zakázek pro zhruba padesátku evropských institucí se podařilo získat české firmě. Její hodnota přesahuje miliardu korun. Poskytovat bude technologie i konzultační služby pro datová centra, píše deník E15. Trest v podobě snížení platu dostal podle Práva policista, který loni v říjnu opakovaně udeřil opilého muže bez roušky. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:03 15. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednu z největších IT zakázek pro zhruba padesátku evropských institucí se podařilo získat české firmě. Její hodnota přesahuje miliardu korun. Poskytovat bude technologie i konzultační služby pro datová centra, píše deník E15 (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

E15

Jednu z největších IT zakázek například pro Evropský parlament nebo Evropskou centrální banku se podařilo získat české firmě. Všiml si toho deník E15. Firma Autocont bude čtyři roky poskytovat technologie i konzultační služby pro datová centra zhruba padesáti evropských institucí. Hodnota zakázky přesahuje miliardu korun.

Mf Dnes

České radnice nebo nemocnice stále častěji napadají vyděračští hackeři. Dokážou ukrást citlivá data, která jsou ochotni vrátit jen po zaplacení vysokého výkupného, píše Mf Dnes. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost eviduje od začátku roku už šest velkých vyděračských útoků na státní nebo veřejné instituce.

Hospodářské noviny

Až třetina českých učitelů trpí po roce dálkové výuky známkami deprese a úzkosti. Informují o tom Hospodářské noviny, které čerpaly z průzkumu agentury PAQ Research. Kvůli tomu jim hrozí pocit vyhoření a čtyři procenta pedagogů dokonce kvůli tomu chtějí ze školství odejít.

Deník N

Bývalí pracovníci v pohostinství se zatím příliš nechtějí vracet do svého původního zaměstnání, všímá si Deník N. Kvůli koronavirové nejistotě si někdejší číšníci nebo kuchaři raději hledají práci jinde a to třeba v průmyslu nebo logistice. Nové povolání i ve zcela odlišném odvětví pro ně podle listu znamená především stabilitu a dobrou mzdu. Bývalý personál z pohostinství se totiž obává podzimní vlny koronaviru, která by znamenala nejspíš další uzavření podniků.

Regionální Deník

České firmy jsou nucené zvedat odměny pro brigádníky. Píše o tom regionální Deník. Málokteří studenti teď totiž chtějí pracovat za méně než 100 korun na hodinu. Mění se taky poptávka po různých pozicích, brigádníci upřednostňují spíš práci v kancelářích a vyhýbají se třísměnnému provozu.

Právo

Trest v podobě snížení platu dostal policista, který loni v říjnu opakovaně udeřil opilého muže bez roušky. Zjistil to deník Právo. Policista přitom sám roušku nasazenou neměl. Celý incident vyvolal velký rozruch na sociálních sítích a taky u politiků. Generální inspekce bezpečnostních sborů po vyšetřování nakonec rozhodla, že policista nespáchal trestný čin, ale jen přestupek.