Výběr z médií: rozhovor s izraelským prezidentem, noví piloti bez práce a rušení novoročních ohňostrojů

Páteční Lidové noviny přinášejí rozhovor s izraelským prezidentem Reuvenem Rivlinem, v němž oceňuje význam česko-izraelských vztahů i třicet let po jejich obnově. Absolventi leteckých škol nemají kam nastoupit, píše deník E15. Česká města kvůli epidemické situaci ruší novoroční ohňostroje. To je téma pro páteční Mf Dnes. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:30 27. listopadu 2020

Města ruší novoroční ohňostroje, nepředpokládají uvolnění opatření týkající se veřejných shromáždění, píše Mf Dnes (ilustrační foto) | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Sdílíme s Čechy společný pohled na minulost i budoucnost s hlubokým závazkem k demokracii a dodržováním lidských práv,“ říká izraelský prezident Reuven Rivlin v rozhovoru pro Lidové noviny. Třicet let po obnově diplomatických vztahů čelí obě země pandemii koronaviru. Rivlin krizi vidí jako příležitost pro další spolupráci.

Přesně před třiceti lety a pouhé tři měsíce po pádu komunistického režimu obnovil bývalý prezident Václav Havel diplomatické vztahy Česka s Izraelem. Podle Rivlina to poukazuje na důležitost vztahů pro obě strany a je tedy důvod k oslavám. Obě země podle něj celých třicet let pracovaly na prohlubování vztahů v řadě oborů jako je třeba věda, cestovní ruch nebo boj proti terorismu, dodává Rivlin pro Lidové noviny.

Akademie věd plánuje vybudovat Národní virologické centrum. Informují o tom Hospodářské noviny. Díky němu by mohla být společnost do budoucna lépe připravena na nejrůznější viry, říká v rozhovoru místopředseda Akademie věd Zdeněk Havlas. Plně funkční by mělo být za deset let a bude stát v pražské Krči, kde sídlí už některé stávající instituty Akademie věd.

Nově tak v Krči vzniknou třeba prostory pro práci s infekčním materiálem nebo laboratoře s nejvyšším stupněm biologické ochrany. Podle hrubých odhadů by měla stavba i vybavení stát asi 4,5 miliardy korun, píší Hospodářské noviny. Finance chce Akademie věd získat především z evropských prostředků v rámci Národního plánu obnovy.

Absolventi leteckých škol a výcviků nemají kam nastoupit, upozorňuje deník E15. Mladí piloti jsou v nelehké situaci kvůli letecké krizi, kterou způsobila pandemie koronaviru. Část z nich své výcviky dokonce pozastavila a v konec krize příliš nevěří. I kdyby se situace zlepšila, upřednostní společnosti v nadcházející sezóně především zkušené piloty.

Například britská asociace pilotů a odborová organizace apeluje na zájemce o obor, aby s výcvikem vůbec nezačínali. Školení pro piloty je finančně náročné a aktuálně nemají mladí letci šanci na zisk nového zaměstnání. Asociace tak doporučuje zájemcům výcvik odložit, dokud se letecký průmysl nevzpamatuje, dodává deník E15.

Některá města v Česku ruší novoroční ohňostroje, píše deník Mf Dnes. Radnice se rozhodly do světelných show letos neinvestovat kvůli opatřením proti koronaviru. Tradičně se totiž při pozorování ohňostrojů shlukuje velké množství lidí a to aktuální vládní opatření zakazují.

Například starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras nepředpokládá, že by ministerstvo zdravotnictví do konce prosince umožnilo scházet se stovkám lidí. Tamní ohňostroj tak na Nový rok nebude. Ke stejnému kroku přistoupilo například i město Žďár nad Sázavou.

Řada soudních znalců končí, nelíbí se jim nový znalecký zákon. Dočtete se to v deníku Právo. Znalectví doposud upravovala padesát let stará norma a dodnes neexistuje žádná metodika práce. Nový zákon, který znalci žádali, byl schválen už před víc než rokem. Ministerstvo spravedlnosti ale stále nedokončilo klíčové vyhlášky. Znalci tak stále netuší, jak přesně mají pracovat nebo jaké odměny je čekají.

Předseda prezidia Asociace znalců a odhadců České republiky Aleš Vémola řekl, že při tvorbě zákona nikdo nehleděl na jejich připomínky. Zatím soudní znalci pouze vědí, že je může nový zákon trestat vysokými pokutami. Vyšší odměny jim nikdo neslíbil.