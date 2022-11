Výběr z médií: 16 zájemců o Jindřišskou věž, nesklízené ovoce a řidiči s léčebným konopím

V českém tisku se v pátek dočtete, že Jindřišskou věž v Praze chce koupit zatím 16 zájemců, píšou Hospodářské noviny. Ovoce zůstává na stromech, upozorňuje Deník. A léčebné konopí řízení auta podle deníku Právo nebrání. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:05 25. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřišská věž v Praze je na prodej | Foto: Petr Horník/Právo | Zdroj: Profimedia

E15

Být drobným investorem je stále riskantnější. Upozorňuje na to deník E15. V Česku totiž prudce vzrostl počet investičních kvazifondů. Ty ale fakticky nepodléhajících dohledu České národní banky.

Mf Dnes

Tisíce lidí nemají zubaře ani lékaře. Upozorňuje na to Mf Dnes. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto láká doktory do míst, kde nejvíc chybí. Nabízí finanční bonusy, které začne vyplácet už od ledna.

Deník

Ovoce zůstává na stromech, sadaři se chystají kácet. To je titulek Deníku. Snaha zákazníků co nejvíc při nákupech ušetřit, podle deníku ničí české ovocnáře. Těm proto na stromech zůstává velká část úrody. Nevyplatí se jim totiž ovoce zpracovávat a prodávat. Náklady by byly kvůli nízké ceně za jeho prodej příliš vysoké.

Hospodářské noviny

Jindřišskou věž v Praze chce koupit zatím 16 zájemců. Píší to Hospodářské noviny. Někteří ale prodej kritizují. Církev věž prodává za 75 milionů korun, další desítky milionů bude muset nový majitel investovat do potřebných oprav.

Právo

Léčebné konopí řízení auta nebrání. To je titulek Práva. Možná policejní kontrola by přítomnost drog odhalit neměla. Léčebné konopí v Česku užívalo letos zhruba 5500 pacientů. A jejich počet v poslední době dál roste.