Výběr z médií: možná rekonstrukce kláštera na Hradě, vzteklina na Slovensku a desetitisícové odměny

V českém tisku se v pátek dočtete, že Jiřský klášter v centru Prahy se dost možná výrazně změní, píšou Lidové noviny. Do Evropy se vrací vzteklina, varuje Deník. A některé firmy vyplatí zaměstnancům desetitisícové vánoční odměny. Téma Mf Dnes. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:01 9. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiřský klášter na Pražském hradě | Foto: Martin Karlík | Zdroj: Český rozhlas

Mf Dnes

Některé firmy i ministerstva vyplatí letos svým zaměstnancům i desetitisícové vánoční odměny, píše Mf Dnes. Chtějí jim tak kompenzovat zvýšené výdaje v souvislosti s inflací. Třeba pracovníci ministerstva životního prostředí dostanou průměrně necelých padesát tisíc korun. Peněz navíc se dočkají ti, kteří splnili mimořádné nebo zvlášť významné úkoly.

Jako před sto lety. Restaurátoři dokončují opravy interiéru Fantovy budovy na hlavním nádraží v Praze Číst článek

Lidové noviny

Jiřský klášter v centru Prahy se dost možná výrazně změní. Pražské arcibiskupství ho chce výměnou za dlouhodobý pronájem zrekonstruovat a kulturně využít, uvnitř by tak mohla vzniknout galerie. Oprava vyjde na miliony až miliardy korun. Dočtete se o tom v pátečních Lidových novinách. Rekonstrukci musí církvi odsouhlasit Vatikán.

Deník

Do Evropy se vrací vzteklina. Po nálezu nakaženého jezevce na Slovensku má Česko vedle Polska dalšího souseda, kde se nakažlivý a extrémně nebezpečný virus vyskytuje. Upozorňuje na to Deník. V tuzemsku se nemoc přitom neobjevila už dvacet let. České úřady zatím vakcinaci lišek neplánují. Ty jsou přitom nejčastějším přenašečem choroby.

Hospodářské noviny

Čeští zaměstnanci utrácejí za seberozvojové kurzy, a to i v době krize a zdražování. Do kurzů, ve kterých hledají sami sebe nebo se učí, jak správně spát, jsou ochotní investovat i velmi vysoké částky. Chtějí si tím zároveň zajistit konkurenční výhodu na pracovním trhu. Všímají si toho Hospodářské noviny.

Právo

Umístění dítěte do školy nebo školky je byznys, píše páteční deník Právo. Podle něj stačí pár tisíc korun a dítě se dostane na kýženou základní školu nebo do mateřinky. Lidé si totiž jednoduše mohou koupit trvalý pobyt v určitém místě a zařadit se tak do spádové oblasti požadované školy. Řediteli pak nezbyde nic jiného, než dítě přijmout, i když často tuší, že ve skutečnosti jezdí odjinud.