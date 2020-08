Výběr z médií: kamery na českých silnicích, složení volebních komisí i opravená zvonice ve Rtyni

V českých novinách se v úterý dočtete, že kamery na českých silnicích by mohly mít širší využití. V Praze testují hlídání nepovoleného vjezdu do pruhu pro autobusy, jinde umístili první radary na mýtné brány, píše to Mf Dnes. Koronavirus může ovlivnit podle Lidových novin složení volebních komisí. V nich zasedají hlavně starší lidé. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:53 11. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamery na českých silnicích by mohly mít širší využití, tématu se věnuje Mf Dnes. Na Evropské třídě v Praze testují kamerový systém na hlídání nepovoleného vjezdu do pruhu pro autobusy (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

E15

Plán Řízení letového provozu postavit v Číně středisko pro výcvik dispečerů se neuskuteční, informuje o tom deník E15. Státní podnik chtěl nejprve během pilotního projektu školit čínské kolegy v Česku. O vybudování základny usiloval přes dva roky. Vyjednávání podle mluvčího společnosti Richarda Klímy zmrazila koronakrize.

Deník N

Od letošního října budou moct školy nově žákům zakazovat používání mobilů i o přestávkách. Deník N píše, že dosud jim za to hrozila pokuta od České školní inspekce. Podle ní takový zákaz nepřiměřeně zasahuje do práv žáků a studentů. Změnu pravidel teď přinese novela školského zákona.

Mf Dnes

Kamery na českých silnicích by mohly mít širší využití, tématu se věnuje Mf Dnes. Na Evropské třídě v Praze testují kamerový systém na hlídání nepovoleného vjezdu do pruhu pro autobusy. Na jižním obchvatu hlavního města zase Ředitelství silnic a dálnic umístilo první radary na mýtné brány. Podle šéfa dopravní policie Jiřího Zlého se teď jedná o využití mýtných radarů i na dalších českých dálnicích. Zlý dodal, že kamery by mohly měřit i povolenou vzdálenost mezi vozidly.

Lidové noviny

Epidemie koronaviru může ovlivnit složení volebních komisí, upozorňují na to Lidové noviny. Na volby tradičně dohlížejí spíše starší lidé. Někteří z nich se chtějí vyhnout riziku nákazy, a na podzim proto v komisích nezasednou. Starostové obcí požádali ministerstvo vnitra o návod, jak komise zaplnit a zároveň neriskovat ničí zdraví.

Hospodářské noviny

Hygienickým stanicím kvůli koronavirové epidemii chybějí pracovníci, všímají si toho Hospodářské noviny. Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové zaměstnanci nestíhají vedle trasování kontaktů nakažených covidem-19 ostatní agendu. Jde například o kontrolu vody, stravování, hladiny hluku nebo zdravotní dozor ve školách.

Právo

Ve Rtyni v Podkrkonoší na Trutnovsku je po šestileté opravě znovu přístupná unikátní dřevěná zvonice. Právo píše, že památka z roku 1592 je díky neobvyklému tvaru a konstrukci nazývaná zvonicí rtyňského typu. Třicetimetrová dominanta města by po rekonstrukci měla vydržet další staletí.