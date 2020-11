Výběr z médií: porušování preventivní karantény, databáze rozsudků nebo falešné recenze na e-shopech

Falešné recenze e-shopů zaplavily český internet, měsíčně jich přibývá v řádu tisíců, uvádí páteční deník E15. Podle dat mobilních operátorů porušují nejčastěji preventivní karanténu lidé z Moravskoslezského nebo Olomouckého kraje, píše regionální Deník. I lidé bez právnického vzdělání dostanou možnost nahlédnout do rozsudků, umožnit to má nová databáze. Téma pro Hospodářské noviny. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:36 6. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle deníku E15 přibývá každý měsíc tisíce falešných recenzí e-shopů (ilustrační foto) | Foto: Elaine Smith/CC0 1.0 Universal | Zdroj: Flickr

Dřevěný kostelík svatého Archanděla Michaela na pražském Petříně už má svůj první, a také jediný, 3D sken. O jeho náhodném vzniku píše Deník N. Podle něj sken urychlí obnovu raritní dřevěné budovy, která vyhořela minulou středu. Pořídil ho profesionální fotograf a bezplatně ho nabídl k dispozici magistrátu.

3D sken vytvořil profesionální fotograf amerického původu Jeffrey Martin, který byl v Kinského zahradě, kde kostel stál, na procházce se psem jen pár týdnů předtím, než mezi Pražany oblíbená dřevěná památka zatím za nezjištěných příčin shořela. Martin se věnuje speciální metodě fotografování - fotí panoramatické snímky s extrémně detailním rozlišením. A právě ty jsou pro vytvoření trojrozměrného skenu důležité, dočtete se v Deníku N.

Kde lidé nejčastěji porušují povinnou preventivní karanténu kvůli nemoci covid-19? Podle informací regionálním Deníku jsou to Moravskoslezský, Olomoucký a taky Zlínský kraj. Vyplynulo to z anonymizovaných dat mobilních operátorů.

Specializovaná firma, která sídlí v Ostravě, přijímá data od mobilních operátorů pouze částečné. Neobsahují tak například konkrétní číslo, typ mobilního telefonu nebo údaje o SIM kartě. Aplikace s názvem Atlas Mobility pouze ukáže, zjednodušeně řečeno, zatížení daných základnových stanic. Podle toho pak analytici vidí, kolik lidí z dané oblasti vyjelo z místa A do místa B. Kdo tam jel ale nepoznají, ujišťuje Deník.

I lidé bez právnického vzdělání dostanou možnost nahlédnout do datábáze rozsudků a porovnat své soudní případy s jinými. Umožnit jim to má nová, zjednodušená databáze civilních rozsudků, kterou chce letos dokončit ministerstvo spravedlnosti. O jejích výhodách se dočtete v pátečních Hospodářských novinách.

Ideální představa je taková, aby si každý člověk, i neprávník mohl vyhledat svůj soudní spor a ten srovnat s jinými. Například v problematice výživného na dítě by to přineslo výhodu lidem, kteří si chtějí ověřit, kolik ostatní se stejnou životní úrovní platí na alimentech. To následně může pomoci třeba při odvolání - protože jedním z důvodů, proč fungují soudy vyšší instance, je stírání nedůvodných rozdílů.

Falešné recenze e-shopů zaplavily český internet - to je titulek deníku E15. V době koronakrize navíc Češi nakupují na internetu stále častěji. Letos mají za vánoční dárky utratit podle odhadů dokonce 200 miliard korun. A hodnocení obchodů, ať už jde o psané recenze uživatelů nebo o počet hvězdiček, je pro ně často rozhodujícím faktorem, kde zboží objednat. Toho začaly zneužívat některé obchody.

Například portál Heureka.cz eviduje meziroční přírůstek uživatelských recenzí o pětinu. Počet těch falešných je podle mluvčí společnosti v řádu jednotek procent. To jsou ale tisícovky falešných reakcí měsíčně - deník E15 totiž spočítal, že na portálu přibyde měsíčně průměrně až 400 000 uživatelských recenzí.

Rozhovorem s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) otevírá své páteční vydání deníku Mf Dnes. Příští týden už by podle ministra mělo být jasné, kdy se prvňáci a druháci základních škol vrátí do lavic. Do konce listopadu pak počítá šéf rezortu školství s ucelenou podobou příjímacích zkoušek na střední školy a také maturit.

Ministr komentuje i návrhy, které zaznívají ve veřejném prostoru, že by první a druhé ročníky základních škol tento rok opakovaly. Ministr sice připustil, že výpadek kontaktu učitelů se žáky a náhrada veškerého učiva na vzdálenou formu může být zásadní, ale zároveň řekl, že opakování ročníků si nepřeje. Více v pátečním vydání Mf Dnes.