Výběr z médií: vrácení peněz z kauzy Stoka, prodej evropské části Sberbank i omezení služebních cest

Ve středečních novinách se dočtete, že radnice Brno-střed dostane zpátky první peníze z korupční kauzy Stoka. Jde o druhou větev případu, která se týká třiceti řemeslníků, píše Mf Dnes. Ruská státní banka Sberbank jedná o prodeji evropské části firmy. Podle deníku E15 by ji mohl koupit srbský bankovní dům AIK Banka. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:13 31. března 2021

E15

Ruská státní banka Sberbank jedná o prodeji evropské části firmy. Podle deníku E15 by ji mohla koupit srbská AIK Banka. Součástí je i česká pobočka Sberbank, která je nejziskovější. Transakci musí schválit Evropská centrální banka.

Regionální Deník

V Česku končí topná sezona. To je podle regionálního Deníku nejlepší období pro vyčištění komína. Lidé si musí komín nechat od odborníka zkontrolovat jednou ročně. Právě zanedbaná údržba je nejčastějším důvodem požárů od komína. Při chybějící kontrole můžou pojišťovny vyplatit méně peněz. Lidé by si taky měli hlídat zdroj vytápění. Neměli by v něm rozhodně topit jiným palivem, než na jaký je určený. Problém může nastat, třeba když lidi používají v kotlech na hnědé uhlí dřevo nebo dřevěné brikety. Komín se pak zadehtuje a může začít hořet.

Hospodářské noviny

Firmy kvůli koronavirové pandemii a zákazu cestování omezily služební cesty. Až třetina se jich koná online. Uvádí to studie analytické společnosti Moody´s, které si všímají středeční Hospodářské noviny. Jde o celosvětový trend, který pocítí například letecké společnosti. Omezení obchodních cest je problém pro aerolinky, které se na byznysové lety zaměřují. Jde třeba o Lufthansu, British Airways nebo americkou Deltu. Ty cestujícím nabízely bonusové služby - například připojení k internetu během letu nebo soukromé salonky.

Mf Dnes

Radnice Brno-střed dostane zpátky první peníze z korupční kauzy Stoka. To je téma středeční Mf Dnes. Jde o druhou větev případu, která se týká třiceti řemeslníků. Ti měli bývalému místostarostovi Jiřímu Švachulovi za ANO odvádět úplatky, pokud chtěli pro městskou část pracovat. Zatím má radnice dostat 622 tisíc korun.

Právo

Středočeský kraj bude přispívat obcím v regionu na stavbu obecního bydlení nebo cyklostezek. To je téma deníku Právo. Celkem kraj vyčlenil téměř 40 milionů korun.