Výběr z médií: kolony v Praze, dron na hašení požáru a nový primář ve Svitavách

V sobotním tisku se dočtete, že v Praze kvůli opravám stráví lidé v kolonách i o dvacet minut navíc. Píší o tom Lidové noviny. Elektrotechnická fakulta ČVUT představila dron na hašení požárů, informuje deník Právo. A nemocnici ve Svitavách se po dlouhé době podařilo najít nového primáře, píše Regionální deník. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 9:28 16. října 2021

Lidové noviny

Kvůli opravám na silnicích musí řidiči v Praze stát v kolonách i dvacet minut navíc. Píší to Lidové noviny. Část uzavírek má v pondělí skončit, přesto se řidičům moc neuleví. V příštím roce se k tomu přidá ještě oprava Barrandovského mostu, přes který denně projede zhruba 140 tisíc aut.

Právo

Dron s kapslí pomůže při hašení požáru - to je titulek sobotního Práva. Fakulta elektrotechnická ČVUT představila speciální dron, který dokáže lokalizovat požár a hasičům usnadnit práci při zásahu ve vícepodlažních budovách. Dron už hasiči otestovali při zásahu v opuštěném objektu. Studenti už pracují na vyspělejším prototypu.

Dron využívá senzory, umělou inteligenci a infračervenou kameru k tomu, aby detekoval požár. Díky speciálnímu mechanismu pak vystřelí do ohně půlkilovou kapsli s látkou, která je schopná snížit intenzitu plamenů - a to je při zásahu zásadní. Hasiči tím totiž získají čas. Mají pak možnost se dostat do vyšších pater budovy a zachránit lidské životy.

Regionální deník

Nemocnici ve Svitavách se po dlouhé době podařilo najít nového primáře. Informuje o tom Regionální deník. Funkce by se měl ujmout od listopadu. Místní nemocnice v poslední době zažívala krizi kvůli vlně odchodů lékařů. Příjmová ambulance dokonce některé dny zůstávala zavřená. Vedení nemocnice proto lékaře láká i na náborové příspěvky.

Stále ale hledají lékaře na internu. Noví kandidáti přicházejí i ze zahraničí - převážně ze Slovenska. V regionu ale ordinují i lékaři z Ukrajiny, Itálie nebo Libanonu. Pro přijetí musí každý z nich zvládnout oborovou zkoušku v českém jazyce.

Mf Dnes

Mf Dnes láká na výlet po stopách Václava Havla z Trutnova. Patnáctikilometrová trasa s deseti zastávkami propojuje město s chalupou na Hrádečku, kam bývalý prezident s manželkou Olgou jezdil. S sebou si ale určitě nezapomeňte mobil. Aplikace Skryté příběhy si pro turisty připravila geolokační hru Olga a tajní. Na cestě jsou připravené úkoly, které mají za cíl víc přiblížit život Václava Havla před pádem komunismu.