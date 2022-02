Výběr z médií: nový koncept výuky na školách, dotace na brownfieldy nebo rostoucí ceny garáží

Český tisk v pondělí nabízí třeba informaci o tom, že chůze je nejlepší z nástrojů, jak se bránit civilizačním chorobám. Podle vědců pomáhá zejména, když lidé chodí pravidelně, píše o tom Regionální Deník. Hospodářské noviny se věnují novému konceptu výuky na českých školách. V Mf Dnes se zase dočtete, že obce budou moci žádat o státní dotace na obnovu takzvaných brownfieldů. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:03 15. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle nového konceptu výuky by se mohlo na některých školách začít učit už v příštím roce, píší Hospodářské noviny | Zdroj: Profimedia

Deník

Pravidelná chůze je jedním z nejlepších nástrojů jak se bránit civilizačním chorobám. Píše o tom Regionální Deník. Stačí přitom nachodit méně než často uváděných deset tisíc kroků denně, zjistili to vědci ze šanghajské University of Sport. Chůze je zdraví prospěšná i v menším množství, zejména pokud lidé chodí pravidelně. Češi se přitom v Evropě řadí mezi aktivnější chodce, v průměru ujdou asi pět a půl tisíce kroků za den. Na stejné úrovni jsou například Švýcaři, Britové, Němci nebo Poláci.

Vědci Masarykovy univerzity v Brně zkoumají tělesnou zdatnost populace Číst článek

Hospodářské Noviny

Ministerstvo školství připravuje nový koncept výuky na českých školách, píšou dnešní Hospodářské noviny. Jde o součást revize rámcového vzdělávacího programu, podle kterého se na českých školách učí od roku 2005. Finální verze by měla být hotová do září 2023 a vyučovat by se podle nového plánu mělo na některých školách o rok později.

Mf DNES

Obce, města a kraje budou mít možnost žádat o státní dotace na obnovu nevyužívaných budov nebo lokalit. Všímá si toho Mf Dnes. Stamilionové dotace na obnovu takzvaných brownfieldů můžou samosprávy čerpat pro podnikatelské i veřejné účely. Mnoho měst s přestavbou nevyužívaných budov nebo lokalit čekalo právě na vypsání dotací. Některá města ale naopak této možnosti nevyužijí.

Ceny garáží se za poslední tři roky zdvojnásobily. Zdražování je způsobeno rostoucím počtem aut Číst článek

Právo

Ceny garáží a míst k parkování rychle rostou, upozorňuje dnešní Deník Právo. Meziročně se v závislosti na lokalitě zvýšila jejich cena až o pětinu a lidé za ně platí statisíce korun. Celkově je navíc kvůli vysoké poptávce garáží a parkovacích míst nedostatek. Deník Právo demonstruje rostoucí ceny garáží a parkovacích míst na statistice serveru Bezrealitky.cz. Zatímco lidé v regionech za samostatnou garáž o rozloze 20 metrů čtverečních zaplatí průměrně čtvrt milionu korun, v krajských městech je cena až trojnásobná. Nejvyšší ceny jsou pak podle Deníku Právo v Praze, kde se pohybují okolo čtyřiceti tisíc za metr čtvereční. Za samostatnou garáž tak můžou Pražané v průměru zaplatit kolem dvou milionů korun.

Deník N

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění - známá jako FAMU - zpřístupní část svého archívu se studentskými filmy. Informuje o tom Deník N. Celkem tři sta filmů nabízí nová streamovací platforma, na které můžou lidé zhlédnout studentské počiny mnoha známých režisérů. Do budoucna navíc FAMU plánuje zveřejnit i další studentské filmy, v archivu jich totiž má kolem patnácti tisíc.