Výběr z médií: přejmenování Koněvovy ulice, nové zvony pro kostely i hlídání psů o dovolené

V sobotním výběru z médií se dočtete, že na žižkovskou radnici v Praze dorazila petice, která chce udělat z Koněvovy ulice ulici Marie Terezie. Podepsalo ji přes tisíc lidí, jak píše deník Právo. Kostely svatého Havla a svatého Haštala na Starém Městě v Praze dostanou podle Lidových novin nové zvony. Dílna v Innsbrucku zvony odlila v pátek a do Prahy by měly dorazit do konce června. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:51 6. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po soše sovětského maršála Koněva (na snímku) by z Prahy mohla zmizet i Koněvova ulice. Lidé v petici podle Práva žádají její přejmenování na ulici Marie Terezie | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Regionální Deník

Regionální Deník v sobotu rozebírá, kam dát psa, pokud jedete na dovolenou. Kromě hlídání u příbuzných a přátel je další možností psí hotel, v kterém mazlíčkům udělají třeba masáž nebo výcvik.

Spor o Koněva: Moskvě nejde jen o historii, chce podpořit proruskou scénu v Česku, říká zpravodajka Číst článek

Právo

Na žižkovskou radnici v Praze dorazila petice, která chce udělat z Koněvovy ulice ulici Marie Terezie. Informuje o tom sobotní Právo. Petici podepsalo víc než tisíc lidí. Jméno sovětského maršála Koněva chtějí z názvu odstranit na protest proti vměšování Ruska do vnitřních záležitostí České republiky.

Lidové noviny

Kostely svatého Havla a svatého Haštala na Starém Městě v Praze dostanou nové zvony. Všímají si toho sobotní Lidové noviny. Dílna v rakouském Innsbrucku zvony odlila v pátek a do Prahy by měly dorazit do konce června. Zájemci si je budou moct nejdříve prohlédnout, vysvěcené a zavěšené budou na podzim.