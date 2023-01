Výběr z médií: léčba konopím načerno, chybějící nonstop lékárny a lázně omezující provoz

V českém tisku se v pondělí dočtete, že většina Čechů se léčí konopím načerno. Informují o tom Lidové noviny. V Česku je pouze 16 nonstop lékáren, upozorňuje Právo. A některé lázně podle Mf Dnes omezují provoz a služby. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:10 2. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Půl milionu Čechů se léčí konopím načerno, píšou Lidové noviny (ilustrační foto) | Foto: Martin Svozílek

E15

Kromě bytů by v letošním roce mohly výrazně zlevnit i komerční budovy. Ceny za obchodní centra, kancelářské prostory nebo za průmyslové areály by mohly klesnout až o 20 procent. Píše to ekonomický deník E15. Podle něj se obchody s takovými nemovitostmi dojednávají delší dobu, a proto se pokles cen projeví se zpožděním po poklesu cen bytů.

Mf Dnes

Lázně se obávají vysokých nákladů kvůli inflaci a vysokým cenám energií. Některé provozy omezují služby nebo zůstávají přes zimu zavřené. To je téma pondělní Mf Dnes. Třeba v Sanatoriích Klimkovice vypustili podle deníku některé bazény, aby ušetřili za ohřev vody. V Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku pak třeba prodloužili aktuální odstávku a plánují otevřít až na konci ledna.

Lidové noviny

Půl milionu Čechů se léčí konopím načerno, to je titulek Lidových novin. Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti využilo loni léčbu konopím asi 590 tisíc lidí, drtivá většina z nich to ale dělá neoficiálně. V lékárnách si totiž drogu loni legálně vyzvedlo jen 4600 pacientů. Lidové noviny zároveň upozorňují, že někteří lidé využívají konopí i na problémy, na které není prokázaný pozitivní účinek této látky. Jsou to třeba vyrážky nebo nespavost.

Právo

V Česku je pouze 16 nonstop lékáren. V některých krajích nejsou vůbec. Na to upozorňuje deník Právo. Například o svátcích mají proto lidé problém sehnat léky, pokud je akutně potřebují, protože podle deníku lékaři neordinují a pohotovosti jsou přeplněné. Nonstop lékáren podle Práva ubývá i proto, že je v Česku nedostatek lékárníků.