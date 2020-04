Výběr z médií: ruské velvyslanectví na nové adrese, hroby z doby kamenné a milování během pandemie

Ruská ambasáda, která sídlila na nově pojmenovaném náměstí Borise Němcova, oznámila českému ministerstvu zahraničních věcí novou adresu. Oficiálně se přesunula do druhé budovy na Korunovační ulici, píše server Aktuálně.cz. Archeologové podle Deníku objevili u Nechranické přehrady hroby z doby kamenné a bronzové. A Lidové noviny se zabývají sexuálním životem v době pandemie. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:25 18. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstí Borise Němcova už není oficiální adresou ruského velvyslanectví | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Především preventivní vyšetření jako je screening karcinomu prsu už není namístě odkládat. V rozhovoru pro Mladou frontu Dnes to zdůraznil ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Platí to podle něj taky pro očkování. Vojtěch dodal, že ambulantní péče by už neměla být jakkoli omezovaná.

Vojtěch deníku taky řekl, že už řeší zvláštní odměny pro zaměstnance, kteří nesou nejvyšší míru rizika a musejí při výkonu práce nosit ochranné pracovní prostředky. Požadují to odbory. Ministr už dal v tomto směru pokyn nemocnicím, které jsou pod jeho úřadem. Mimořádná odměna by měla odrážet míru rizika – a to v rozmezí od sta do pěti set korun za hodinu.

Nečekaná slabina moderních mobilů se ukázala až kvůli koronaviru - titulek serveru Novinky.cz. Ten upozorňuje na úskalí, které představuje pro chytré telefony tvář zakrytá rouškou. Většina uživatelů si totiž přístup do svého smartphonu chrání právě pomocí rozpoznávání obličeje.

Pokud máte telefon s rozpoznáváním obličeje, s nasazenou rouškou nemáte šanci přístroj odemknout. A sahat si na obličej kvůli sundání roušky pokaždé, když telefon budete chtít používat, také není v současné nelehké době dobrý nápad - upozorňuje server.

Pod titulkem Milování pod rouškou se Lidové noviny věnují sexuálnímu životu v době pandemie. Pro páry, které se cítí dobře, není k abstinenci žádný důvod. Sex v době pandemie totiž může mít pozitivní účinky, podotýká deník.

List upozorňuje, že podle ministerstva zdravotnictví během nouzového stavu byl zaznamenaný nárůst výskytu stavů úzkosti. Lidi může ovládnout panika nebo pociťují strach z neznáma či z nejisté finanční situace. Intimita ale dokáže od nadměrného stresu ulevit. Jenže koronavirová pandemie staví překážky párům, které společnou domácnost nesdílejí. Preventivní opatření, která vyzývají omezit fyzický kontakt s lidmi a z domu vycházet jen v případě nutnosti, randění příliš nepřejí, píšou noviny.

Na ministerstvo zahraničních věcí dorazila ruská nóta, podle níž bude napříště oficiální adresou ruského velvyslanectví v Praze Korunovační ulice. Napsal to server Aktuálně.cz. Velvyslanectví se tak vyhne tomu, aby jeho sídlo mělo adresu náměstí Borise Němcova.

V únoru totiž Praha přejmenovala náměstí Pod kaštany právě na náměstí Borise Němcova, po zavražděném ruském opozičním politikovi Borisi Němcovovi. Doteď bylo hlavní sídlo ambasády právě na náměstí. A teď se tedy přesune do Korunovační ulice, kde má zastupitelský úřad druhou budovu. Tam oficiálně sídlil konzulární úsek. Mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová serveru potvrdila, že ambasáda oznámila úřadu změnu doručovací adresy.

Archeologové objevili u Nechranické přehrady v Ústeckém kraji hroby a několik obytných domů z doby kamenné a bronzové. Píše o tom regionální Deník. Zajímavé byly z hlediska archeologie taky nálezy dřevěných kůlů, které pravděpodobně ohrazovaly dřívější pole. Výzkum provádějí archeologové v této lokalitě už od roku 2017.

Na ploše víc než tří set hektarů odkryly archeologové půdorysy asi dvaceti nadzemních staveb, starých víc než sedm tisíc let. Výzkumníci odhalili taky zásobní jámy na uskladnění obilí, odpadní jámy nebo pícky. Z hlediska archeologie jsou podle vedoucího výzkumu Petra Holodňáka zajímavé pozůstatky ohrad v podobě dřevěných kůlů. Archeologové předpokládají, že pravěcí zemědělci ohrazovali dřevěnými ploty svá pole, aby ochránili úrodu před volně se pasoucím dobytkem a zvěří.