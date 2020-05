Výběr z médií: odložení změny státních zastupitelství, domy z 3D tiskárny i léky na migrénu

V pátek se ve výběru z médií dočtete, že ministryně spravedlnosti za ANO Marie Benešová už nebude tlačit na prosazení novely zákona o státním zastupitelství. Deníku N řekla, že je to nyní otázka koaličních jednání. Týmy na liberecké architektuře podle regionálního Deníku tvrdí, že přes 3D tiskárnu lze tisknout celé domy. Vyvinuly robota, který bude tisknout přímo na staveništi. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:38 15. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně spravedlnosti Marie Benešová | Zdroj: Úřad vlády ČR

Mf Dnes

Migrénou loni trpělo v České republice na 65 tisíc lidí. Tato nemoc s úpornými bolestmi hlavy se zpočátku léčí přípravky na jiná onemocnění a biologickou léčbu, vyvinutou speciálně na migrénu, pojišťovny dosud nehradily. To se ale letos mění, píše Mf Dnes. Státní ústav pro kontrolu léčiv hned dvěma biologickým lékům stanovil úhradu. Jednomu od února, druhému od května.

Deník N

Ministryně spravedlnosti za ANO Marie Benešová už nebude tlačit na prosazení novely zákona o státním zastupitelství. Sama Deníku N řekla, že je to spíš nyní otázka dalších koaličních jednání. Podle ministryně ani není jisté, zda se kritizovaná norma do parlamentu dostane do konce volebního období.

Regionální Deník

Týmy na liberecké architektuře tvrdí, že přes 3D tiskárnu lze tisknout celé domy. Vyvinuly robota, který bude tisknout přímo na staveništi. Technické novince se věnuje regionální Deník. V Liberci navrhují mobilní robotické zařízení, které se přemisťuje na staveniště a postupně zvládne tisknout jak svislé, tak vodorovné konstrukce. Podle zakladatele liberecké Fakulty umění a architektury Jiřího Suchomela jde pravděpodobně o světový unikát. Ve světě používané roboty netisknou stropy a střešní konstrukce.

Zdopravy.cz

Omezené cestování a uzavření škol způsobilo, že stát v březnu vyplatil dopravcům za nařízené slevy pro vybrané skupiny cestujících o polovinu méně. Nových dat z ministerstva dopravy si všímá server zdopravy.cz. V únoru to bylo přes 450 milionů korun, v březnu jen něco málo přes dvě stě milionů.

Právo

Vědci ze Západočeské univerzity v Plzni vyvinuli systém, který umožní ovládat počítač pouze myšlenkami. Všímá si toho páteční deník Právo. Speciální čepice s elektrodami pomůže nesoběstačným lidem pomoci vyjádřit jejich základní potřeby.