Výběr z médií: vědci neví, proč se zlepšuje covidová situace, vláda nestihne nákup BVP i převod kostelů

V českém tisku se ve středu dočtete, že koronavirová situace v Česku se rychle zlepšuje, podle vědců ale není jasné proč. V části evropských zemí je totiž pokles mnohem pomalejší a třeba ve Francii nebo Řecku se situace dokonce zhoršuje, píše Deník N. Vláda do voleb nestihne dokončit nákup bojových vozidel pěchoty. Vyplývá to z vládního dokumentu, na který upozorňuje deník Právo. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:28 16. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda do voleb nestihne dokončit největší vojenský nákup historie. Vyplývá to z vládního dokumentu, na který upozorňuje deník Právo | Zdroj: Ministerstvo obrany

Deník N

Koronavirová situace v Česku se rychle zlepšuje, podle vědců přitom není přesně jasné proč. Tématu se věnuje Deník N. V části evropských zemí je totiž pokles mnohem pomalejší a třeba ve Francii, Dánsku nebo Řecku se v posledních týdnech situace dokonce zhoršuje. Znovu tam totiž začalo přibývat hospitalizovaných.

Předpověď expertů: Na podzim budou hrozbou mutace a návraty z dovolených, další lockdowny neočekávají Číst článek

Mf Dnes

Kvůli pandemii u části dětí roste agresivita. Píše o tom středeční Mf Dnes. Děti totiž dlouho nechodily do školy, neměly kontakt se spolužáky a mnoho času trávily například na sociálních sítích nebo hraním počítačových her. Učitelé nebo školní psychologové upozorňují na to, že každé dítě dlouhou izolaci od vrstevníků snášelo jinak. Někdo ji zvládl bez problémů, u někoho ale mohla distanční výuka vyvolat deprese a u někoho dokonce už i zmíněnou agresivitu.

Hospodářské noviny

Na dotované letní doučovací kempy se nejspíš dostane málo těch, pro které byly původně určené. Tedy dětí ze sociálně slabých rodin, které měly kvůli zavedení distanční výuky největší problémy. Podle Hospodářských novin je to způsobené tím, že nikdo nekontroluje, kdo se na tábory hlásí. Ministerstvo podle deníku totiž žádné podmínky pro přihlášení nevyhlásilo. Rozhoduje tedy to, kteří rodiče své dítě zaregistrují dříve.

Miliardový tendr na armádní obrněnce: Havlíčkovy požadavky se shodují s návrhy jednoho z uchazečů Číst článek

Regionální Deník

Katolická církev má málo peněz na opravy kostelů, část z nich proto musí převádět například na obce. Všímá si toho regionální Deník. Například před dvěma lety církev do rekonstrukcí dala zhruba miliardu a půl, ani tato částka ale nestačila. Obce přitom do oprav mnohdy investují rády. Kostel nebo kaple jsou často největší - a někde dokonce jedinou - památkou v obcích. A jejich vedení proto záleží na tom, aby nechátraly.

Právo

Vláda do voleb nestihne dokončit největší vojenský nákup historie. Vyplývá to z vládního dokumentu, na který upozorňuje deník Právo. Firmu, která má armádě dodat 210 bojových vozidel pěchoty za 52 miliard korun, totiž nebude možné vybrat dřív než v únoru nebo březnu příštího roku.