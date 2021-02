Výběr z médií: vězni s koronavirem, soudy o náhrady škod a podezření na jihoafrickou mutaci v Česku

V úterním tisku se dočtete, že v českých věznicích je 500 vězňů nakažených koronavirem. Mf Dnes píše, že se většinou nakazí v práci. Podle Jana Hamáčka (ČSSD) se ti, kteří požádali o náhradu škody, budou muset o peníze soudit. Stojí to v dopise, který má k dispozici deník E15. Právo informuje, že laboratoře prověřují první podezření jihoafrickou mutaci covidu-19 v Česku. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:54 23. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koronavirus má i 400 zaměstanců ve vězeních (ilustrační foto) | Foto: Václav Štefan | Zdroj: Český rozhlas

Mf Dnes

V českých věznicích je přes 500 vězňů nakažených koronavirem a skoro 400 nemocných zaměstnanců. V rozhovoru pro úterní Mf Dnes to řekla ministryně spravedlnosti Marie Benešová za ANO. Pro případ zhoršení situace podle deníku předjednala pomoc armády a policie.

Věznice jsou podle Benešové prostředí, kde se koronavirus šíří snáz. Dává to do souvislosti i s tím, že někteří vězni chodí do práce a právě tam se většinou nakazí. Jejich práce je ale třeba v potravinářství a odpadovém hospodářství nepostradatelná, a nebyla proto nijak omezená. Pracující vězni jsou ale pro snížení rizika šíření nákazy ubytováni odděleně, řekla ministryně Mf Dnes.

E15

Ti, kdo se cítí poškozeni vládními opatřeními a požádali si v minulých měsících o náhradu škody, se budou muset o peníze soudit. Píše to deník E15. Podle něj to napsal předsedům parlamentních stran ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. Dopis má redakce k dispozici.

Hamáček v něm oznamuje, že na vnitro v polovině ledna dorazilo přes 400 žádostí o náhradu škody za 5,6 miliardy korun. Žadatelé vycházeli z krizového zákona, který vláda několikrát použila a který umožňuje odškodnění poskytovat. Jenže právníci najatí ministerstvem jsou jiného názoru.

Proto Hamáček v dopise konstatuje, že skutečným původcem případných škod nejsou jednotlivá opatření, ale sama globální pandemie covid-19. Pandemii koronaviru je podle ministra třeba vnímat jako takzvanou vyšší moc.

Hospodářské noviny

Čeští vojáci se stejně jako spojenci z NATO z Afghánistánu k 1. květnu nestáhnou. Hospodářským novinám to v rozhovoru potvrdil ministr obrany Lubomír Metnar za ANO. Tamní bezpečnostní situace tomu podle něj neodpovídá. Metnar ale nechtěl říct, jestli je možný návrat českých vojáků do Bagrámu, kde v minulosti střežili základnu.

Ministr upozornil na to, že armáda má mandát na vyslání 405 vojáků do této mise. Teď je tam 50 českých vojáků. Ministr v rozhovoru také zopakoval, že podá demisi, pokud se armádě nevrátí druhá polovina z částky deseti miliard korun. Vláda je původně obraně škrtla výměnou za podporu státního rozpočtu od komunistů.

Právo a Lidové noviny

Jihoafrickou mutaci koronaviru zatím laboratoře v Česku nehlásí, píšou Lidové noviny. Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková virová onemocnění ale podle Práva prověřuje první podezření. Mluvčí Státního zdravotního úřadu Klára Doláková deníku řekla, že laboratoř má podezření u dvou vzorků.