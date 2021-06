Výběr z médií: komplikace s dopravou z Číny, podniky po rozvolnění nebo nedostatek vody na Kladensku

Covid stále komplikuje dopravu z Číny, firmy tak začínají uvažovat o obratu k tuzemské výrobě. Na problém upozornily Hospodářské noviny. Mf Dnes si všímá nedostatku zájmu o návštěvu gastro podniků. E15-ka informuje, že Amazon je třetí rok po sobě nejhodnotnější značkou světa. Právo se zabývalo nedostatkem vody na Kladensku, web zdopravy.cz zase kompenzacemi v dopravě v krajích za minulý rok. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:15 22. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komplikuje v dopravě z Číny kvůli pandemii koronaviru se výrazně prodraží jak třeba strojařům, tak i e-shopům (ilustrační foto) | Foto: Carmen Jaspersen | Zdroj: ČTK/AP

Hospodářské noviny

Pandemie koronaviru dál komplikuje dopravu z Číny - to se výrazně prodraží jak třeba strojařům, tak i e-shopům. Tématu se věnují Hospodářské noviny. V těch se dočtete, že řada českých firem se v současnosti snaží přijít na to, jak se zbavit závislosti na Číně - novým trendem by mohla být třeba lokalizace, tedy obrat k tuzemské výrobě.

Jak Hospodářským novinám řekl partner poradenské firmy PwC Petr Smutný, o lokální výrobu se snaží celá řada evropských zemí - kromě Česka třeba i Německo. To ale může znamenat rostoucí ceny vstupních surovin, problém je navíc s některými komponenty, které se v Evropě vůbec nevyrábějí. Týká se to třeba čipů nebo napáječů. A nedostatečná je i kapacita - tu totiž na některé produkty evropské státy nemají.

Kvůli velkému nedostatku čipů má časový skluz nejen výroba herních konzolí, ale taky dalších elektrických produktů. Nedostatek komponentů navíc vedl i k omezení výroby největších automobilek. Mimo ty zablokovaná doprava z Číny ovlivnila i společnost Domeli, která do Česka dováží minerální korálky, nebo nábytkářskou firmu Ikea. Podle jejího mluvčího Petra Šaška sice 70 procent výrobků pochází z Evropy, i tak ale firma každý týden posílá z Asie zhruba 2 tisíce kontejnerů. Jak proto píšou Hospodářské noviny, vlády evropských států do budoucna plánují zvýšit investice do vlastních výrobních kapacit.

Mladá fronta Dnes

I přes rozvolňování protiepidemických opatření lidé nechodí do restaurací, hospod a bister. Upozorňuje na to Mladá fronta Dnes. Důvodem je práce z domova, přechod na stravenkový paušál, ale taky to, že si Češi mnohem častěji nechávají přivézt jídlo až domů. Situaci restaurací teď ale částečně zachraňuje fotbal - lidé totiž chodí sledovat přenosy do společnosti a restauracím tak zvyšují útratu.

Aby restaurace dohnaly ztrátu, lákají některé z nich zákazníky na různé akce. Například - za každý gól české reprezentace pivo navíc. Přesto ve srovnání s loňským prosincem, kdy mezi lockdowny přišlo krátké rozvolnění, mají restaurace o 60 procent nižší tržby. O desítky procent klesly třeba hlavně těm, které jsou zaměřeny na tradiční českou kuchyni - naopak nárůst tržeb zaznamenala různá asijská bistra. Co se rozvozů jídel týče, restauracím tato služba vzrostla o víc než 110 procent. I nadále se daří restauracím, které jsou součástí větších sítí, píše Mladá fronta Dnes.

Přestože letní měsíce dávají naději restauracím ve všech krajích, velká města, kde byly restaurace - a to hlavně v letě - závislé na cizincích, trpí nedostatkem zákazníků o něco víc. Ve srovnání s obdobím před pandemií tržby klesly o přibližně 20 procent. Pomoct by ale restauracím a hospodám mohl podle Mladé fronty Dnes například tuzemský turismus - nejlíp jsou na tom zatím jižní Čechy, jižní Morava nebo Krkonoše.

E15

Amazon je třetím rokem po sobě nejhodnotnější značkou světa - vyplývá to z žebříčku Kantar Brandz, o kterém píše pondělní E15-ka. Uplynulý rok byl v růstu značek rekordní - přesto, zatímco společnosti ze Spojených států nebo Číny dominují, evropských značek každým rokem ubývá.

Zatímco ještě před deseti lety byla mezi nejcennějšími značkami pětina evropských, v současnosti je to jen 8 procent, všímá si deník E15. Žebříček, ve kterém je nejvíc firem z USA, ukázal mimo jiné i to, že do stovky největších značek světa šlo za poslední rok 7,1 bilionu dolarů. Jen hodnota vítězného Amazonu přitom dosahuje šesti set osmdesáti tří miliard dolarů, 611 miliard dolarů má pak firma Apple.

Podle žebříčku agentury Kantar navíc roste význam nadnárodních korporací - ty jsou v současnosti často důležitější, než samotné země. Například hodnota Amazonu, který je na prvním místě, je srovnatelná s úrovní HDP Polska. Do budoucna by přitom tento trend mohl ještě zesilovat. O hodnotě značek rozhodují jak tržní ocenění dané společnosti, tak mimo jiné i třeba rozhovory se zákazníky.

Právo

Na Kladensku dochází voda, v budoucnu ji proto bude dodávat hlavní město. Upozorňuje na to deník Právo. V tom se dočtete, že do kladenských domácností poteče voda až ze sto kilometrů vzdálené Želivky. Potrubí z Prahy do Kladna už sice existuje, je ale zastaralé a systém proto nejdřív musí projít rekonstrukcí.

Voda v okolí Kladna dochází i přesto, že se po sedmi letech sucha naplnila vodní nádrž Klíčava, která tamní obyvatele zásobuje pitnou vodou - ta ale přestává stačit. Jednou z variant bylo využití kladenské důlní vody, ta je ale nekvalitní a náklady na její úpravu by byly příliš vysoké. Jako nefunkční se ukázalo taky propojení Klíčavy s Berounkou. I proto se vodohospodáři chystají propojit kladenský systém s pražským, píše deník Právo.

Aby byl ale systém funkční, bude nutné navýšit kapacitu vodojemu Kopanina a čerpacích stanic - spojení kladenského a pražského systému tak vyjde přibližně miliardu korun. Jak ale Právu řekl ředitel Vodáren Kladno Mělník Josef Živnůstek, náklady jsou tak vysoké, že bude potřeba, aby se do financování zapojil i kraj nebo stát.

zdopravy.cz

Stát krajům nejspíš částečně vykompenzuje ztráty v dopravě za uplynulý rok, píše web zdopravy.cz. S vládou o finanční náhradě jednala Asociace krajů, a podle jejího předsedy Martina Kuby stát přislíbil proplatit 750 milionů korun.

Kraje přitom původně žádaly o 3,7 miliardy. Jen Středočeský kraj totiž loni v dopravě ztratil 600 milionů korun. Podle Kuby by peníze měly mít formu příspěvku, a to ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy mostů.