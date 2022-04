Výběr z médií: dřívější důchody, reforma lékařských prohlídek a oblečení z rostlinného odpadu

Lidé v náročných profesí by mohli chodit do důchodu až o pět let dříve. Píše o tom Deník právo. Administrativní pracovníci by nemuseli mít zaměstnanecké prohlídky. V rozhovoru pro Lidové noviny to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Kvůli pandemii a válce na Ukrajině se zřejmě zvýší ceny námořní dopravy, ceny za zahradní techniku a další zboží. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:40 22. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Důchod až o pět let dříve a konec zaměstnaneckých prohlídek pro některá povolání. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Češi začínají vyrábět oblečení z rostlinného odpadu – píše o tom Regionální deník. Výroba z alternativních materiálů se zatím soustředí do menších firem. Ve světě už ale s rostlinným odpadem pracují přední návrháři i výrobci značkového oblečení.

Administrativní pracovníci by nemuseli mít zaměstnanecké prohlídky. Počítá s tím chystaná reforma pracovně-lékařských služeb. V rozhovoru pro páteční Lidové noviny to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Ten by chtěl reformu představit do konce června.

Dražší námořní doprava zvýší ceny fitness strojů, bílého zboží i zahradní techniky – upozorňuje na to páteční E15. Může za to nejen pandemie koronaviru, ale taky ruská invaze na Ukrajinu a s tím související drahé ceny pohonných hmot. Podle odborníků navíc složité období teprve přijde. Zásadní vliv na dostupnost a rychlost přepravy má v současnosti uzávěra Šanghaje – a to i přes to, že se tamní pandemická situace pomalu zlepšuje.

České obce stále častěji rekonstruují své hostince – všímá si toho Deník N. Místní hospody navíc získávají nové využití – trendem jsou především multifukční sály pro pořádání oslav a dalších akcí. Proměnu obecních hospod pomyslně odstartoval před pěti lety zákaz kouření. Majitelé k rekonstrukci svých hostinců využili taky lockdowny během pandemie koronaviru.

Lidé v náročných profesích by mohli chodit už od příštího léta do důchodu dříve. Tématu se věnuje deník Právo. Ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo takový návrh do připomínkového řízení. Do penze by měli jít až o pět let dřív. Mezi náročné pozice obecně patří místa, kde hrozí poškození zdraví – třeba kvůli teplu, chladu, zatěžování zraku, fyzické zátěži nebo chemikáliím. Návrh by se měl týkat i zaměstnanců, kteří pracují v prašném prostředí nebo ve velkém hluku.