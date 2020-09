Výběr z médií: hudebníci bez podpory, nájemné šéfa antimonopolního úřadu, deprese z pandemie

Na program COVID-kultura dosáhne jen zlomek lidí, kteří pracují v hudebním průmyslu. O práci jich může přijít až 130 tisíc, píše týdeník Hrot. Lidové noviny informují, že šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj si nechal platit byt, který vlastní Profima Reality. Ve firmě je jednatelem jeho známý Alexandr Čuba (ČSSD). A kvůli koronaviru se v Česku zvýšilo riziko duševních nemocí. Téma pro Mf Dnes. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:53 21. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O práci v hudebním průmyslu může přijít až 130 tisíc lidí (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rozpočty krajských zastupitelstev letos přijdou kvůli ekonomickému propadu na příjmech celkem o 12 miliard korun. Vyplývá to z informací od jednotlivých hejtmanů, které oslovil deník E15. Rozdělané investice chtějí kraje ještě dokončit, na nové projekty už ale nebudou mít peníze.

Epidemie koronaviru a s tím související vládní opatření zasáhly regiony už na jaře. Jak připomíná deník E15, stát totiž krajům nekompenzoval výpadky za pětadvacetitisícové příspěvky pro živnostníky. A o dalších více než deset miliard korun ročně by kraje přišly taky kvůli zrušení superhrubé mzdy. Obce a kraje si totiž se státem dělí výnosy z daní a nový způsob zdanění práce může celkově vyjít stát a samosprávy na 80 miliard korun.

Hudební byznys bojuje o přežití. To je téma týdeníku Hrot. Podle něj kvůli šíření koronaviru a epidemickým opatřením může přijít o práci až 130 tisíc lidí. Na rozdíl od jiných oborů hudební byznys navíc zatím nedostal téměř žádnou podporu od státu. Na program COVID-kultura totiž dosáhne jen zlomek pracovníků z hudebních oborů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo program COVID-kultura, který měl pomoct mimo jiné i hudebníkům nebo promotérům, v srpnu. Celkem pro dotaci vyhradilo 900 milionů korun. Nárok na peníze má ale jen ten, kdo prokáže, že přišel kvůli hudební akci o náklady, a to doložením už zaplacených faktur.

Problém ale je, že například většina technických profesí zmařené náklady ještě před konáním akce vykázat nemůže, upozorňuje týdeník Hrot.

V Česku se v souvislosti s epidemií koronaviru zvýšilo riziko duševních onemocnění. Ukazuje to studie Národního ústavu duševního zdraví o vlivu viru na psychiku, kterou má k dispozici Mladá fronta Dnes. Kvůli akutnímu stresu v době epidemie narostlo až trojnásobně riziko sebevražd, podobný nárůst byl také u deprese.

Hladinu stresu u lidí při epidemii zvyšují hlavně obavy z neznámého, izolace během šířící se nákazy i denní zprávy o počtu nově nakažených a zemřelých. Právě stres pak může napomoci rozvoji deprese - upozorňuje Mladá fronta Dnes. Podle lékařů se navíc psychické potíže u Čechů začnou zhoršovat zřejmě na podzim, kdy skončí moratorium na hypotéky a půjčky a lidé začnou přicházet o práci. Lékaři navíc zdůrazňují, že je zásadní, aby lidé začali psychické problémy řešit čas a vyhledali pomoc.

Lidové noviny se věnují nájemnému předsedy antimonopolního úřadu Petra Rafaje. Ten si nechal platit nájem v bytě od firmy Proxima Reality. Za šest let to úřad vyšlo na milion korun. Vyplývá to z dat, které deník získal podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Ve firmě je přitom jednatelem Rafajův známý a člen ČSSD Alexandr Čuba. Antimonopolní úřad navíc platil nájem i za prvního místopředsedu Hynka Broma.

Podle Lidových novin žádné soutěže na nájmy pro své nejvyšší vedení úřad neudělal. Mluvčího ÚOHS Martin Švanda řekl, že úřad byty pronajímá v souladu se všemi právními předpisy.

V Brně začnou tento týden využívat jako první v Česku rychlotesty na koronavirus, které odhalí výsledek do 12 minut. Používat se budou hlavně v domovech pro seniory. Píše to deník Právo. Výsledky budou ale přesné jen na 95 procent. Pokud tedy test na nemoc covid-19 bude pozitivní, pacient musí podstoupit ještě ověřovací klasický test.

Tržby textilního a oděvního průmyslu se letos propadly o tři a půl miliardy korun. Všímá si toho týdeník Euro. Důvodem je nejen epidemie koronaviru, která zasáhla oděvní průmysl po celém světě, ale taky změna chování zákazníků. Ti totiž kvůli pokračující práci z domova ztrácejí zájem o formální oblečení.

Podle Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu některé malé oděvní firmy kvůli ztrátám tržeb musely skončit. Vládní opatření proti šíření koronaviru se ale dotkla i ikony tuzemské pánské módy - značky Blažek. Firma se dostala do potíží a na její majetek je vyhlášené moratorium. Obchody ale zatím dál fungují.