Výběr z médií: dobrovolná inteligentní karanténa, třídění odpadu při karanténě a důležitost vitaminu C

V celém procesu české inteligentní karantény je velmi důležité slůvko „dobrovolný", zdůrazňuje sobotní Mf Dnes. Vše bude především o lidech. Zákon ani v rámci ochrany veřejného zdraví nemůže nikomu přikázat povinné zveřejňování svých dat. Sobotní Deník se zabývá tím, že lidé v karanténě nebo dokonce nakažení virem COVID-19 by podle odborníků neměli svůj odpad třídit. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:11 28. března 2020

Česko se chystá posunout boj proti epidemii do další fáze – do fáze tzv. inteligentní karantény, píše Mf Dnes k plánům nasadit proti novému koronaviru systém sledování pohybu mobilních čísel kolem osoby, kterou hygiena označí za nakaženou koronavirem. Pomocí dat z mobilů a platebních karet lze přes call centrum zmapovat, kde se nakažený člověk pohyboval v posledních pěti dnech a dohledat lidi, se kterými byl v úzkém kontaktu.

Popeláři navzdory epidemii koronaviru brázdí ulice měst a bojují, aby se nákaza nešířila, uvádí Deník. Podle Státního zdravotního ústavu sice neexistuje důkaz, že by k jejímu rozšíření kontaktem s infekčním odpadem došlo, tuto možnost přesto nelze zcela vyloučit. Lidé v karanténě nebo dokonce nakažení virem COVID-19 by podle odborníků neměli svůj odpad třídit. Na takový odpad je nutno pohlížet jako na kontaminovaný, nemůže tak skončit například na třídičce separovaných odpadů, cituje deník Státní zdravotní ústav.

Význam celkové protiinfekční imunity v boji proti nákaze novým koronavirem zdůrazňuje v sobotních Lidových novinách farmakoložka Lucie Kotlářová. Velkou roli v ní hraje podle ní vitamin C. Proto by ho lidem doporučila jako prevenci před nákazou. Odkazuje se přitom také na čerstvou studii australského Institutu pro lékařskou výživu, který shrnul dosavadní poznatky k využití vitaminu C v období epidemií SARS, MERS a v současné době.

Životní i existenční minimum se od dubna zvýší. Všímá si toho deník Právo. Od jejich výše se odvíjí také některé další sociální dávky, jako je porodné, přídavek na dítě nebo pomoc v hmotné nouzi. Na státní podporu tak bude mít nárok více lidí. Výše životního a existenčního minima se změní po osmi letech. Podle deníku Právo se životní minimum pro jednotlivce zvýší o 450 korun na 3860 korun měsíčně.