Výběr z médií: nový lék proti covidu, zdražení developerských projektů i odškodnění za opatření

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že Česko by mohlo mít nový lék proti koronaviru. Ve čtvrtek o jeho případné objednávce rozhodne klinická skupina při ministerstvu zdravotnictví, píší Lidové noviny. Developeři hrozí podle deníku E15 dalším zdražováním. Ceny rezidenčních projektů mají stoupnout o deset procent. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:26 21. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Developeři hrozí podle deníku E15 dalším zdražováním. Ceny rezidenčních projektů mají stoupnout o deset procent (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

O přídavky na děti je mezi rodinami větší zájem, informuje Mf Dnes. Od července do září úřady přijaly 284 tisíc žádostí, tedy o 25 tisíc víc než loni. Větší zájem způsobila úprava pravidel, díky které od července na příspěvek dosáhne víc rodin. Stát by přitom úpravou chtěl podpořit až dvojnásobek rodin - to je zhruba 490 tisíc dětí, tedy každé páté dítě v Česku.

Ministerstvo uvažuje o vyšších přídavcích na děti, poprvé od roku 2007. Dosáhlo by na něj i více rodičů Číst článek

Hospodářské noviny

Podnikatelé požadují po státu přes 11 miliard korun za ušlé zisky kvůli covidovým opatřením, zatím ale nic nedostali, dočtete se v Hospodářských novinách. Ministerstva mají celkem přes 900 žádostí o náhrady škod, nechtějí je ale vyplatit a některé firmy se teď s nimi proto soudí.

E15

Developeři hrozí dalším zdražováním, to je hlavní téma deníku E15. Ceny rezidenčních projektů mají stoupnout o deset procent. Důvod? Dražší materiály a vyšší náklady stavebních firem. Svůj ceník kvůli zdražení materiálu upravily asi dvě třetiny stavebních firem. Část developerů teď proto možná některé projekty zpomalí nebo pozastaví, protože by se jim nevyplatily. A nejvíc by se to mohlo dotknout projektů zaměřených na nižší střední třídu a nízkopříjmové skupiny.

Praha doporučuje prodloužit podzimní prázdniny o dva dny, mají zabránit šíření koronaviru Číst článek

Lidové noviny

Česko by mohlo mít nový lék proti koronaviru. Ve čtvrtek o jeho případné objednávce rozhodne klinická skupina při ministerstvu zdravotnictví. To se dozvíte ve čtvrtečních Lidových novinách. Jde o lék molnupiravir, který vyvinula americká farmaceutická společnost Merck. Přelomový je lék v tom, že je ve formě obyčejné pilulky, předepisovat by ho tak mohli i praktičtí lékaři. Podle vědců dokáže snížit riziko hospitalizace a úmrtí až o polovinu.

Regionální Deník

V regionálním Deníku se dočtete, že lidé v panice skupují kapalinu AdBlue. Bojí se, že zásoby speciální kapaliny, kterou používá drtivá většina moderních naftových motorů, dojdou. Čerpací stanice hlásí nárůsty prodejů v řádu desítek procent, v některých už syntetickou močovinu lidé nekoupí.

Respirátory budou na hromadných akcích opět povinné. Vrací se i kontroly v klubech a restauracích Číst článek

Právo

Známý český neurolog Martin Tomášek bude muset znovu k soudu. Píše o tom deník Právo. Expert na epilepsii podle obžaloby prováděl pacientkám vyšetření genitálií, na což neměl oprávnění. Nejvyšší soud zrušil verdikt pražského vrchního soudu, který lékaře zprostil žaloby ze sexuálního nátlaku. Tomášek se brání tím, že šlo o část výzkumu.

Ekonom

Počet odsouzených firem roste a vloni byl dokonce rekordní, informuje týdeník Ekonom. Zatímco v roce 2018 jich bylo 132, loni šlo už o 160 společností. Oslovení advokáti se shodují v tom, že důvodem není větší kriminalita firem, ale lepší znalosti policie a státních zástupců.