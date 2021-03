Výběr z médií: proti covidu lékem na osteoporózu, jak na stres i oblíbenost supermarketů v zemi

Čeští vědci zkoumají látku, která se používá při léšbě osteoporózy. Mohla by totiž zabírat i na covid, píše Mf Dnes. Tématem páteční E15 je rostoucí počet supermarketů v zemi. Deník radí, jak během koronaviru předejít stresu. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:16 5. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O supermarkety je zájem. V Česku jich během loňska přibylo 28 (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

O supermarkety je zájem. V Česku jich během loňska přibylo 28, píše E15. Zákazníci v nich podle průzkumu nakupují raději než ve velkých hypermarketech. Do nových supermarketů podle deníku proto řetězce investují miliardy korun. Naopak zavřelo víc než sto malých prodejen.

Mf Dnes

Čeští vědci testují lék na koronavirus. K tématu se vrací páteční Mf Dnes. Podle vědců na covid zřejmě zabírá látka, která se používá při léčbě osteoporózy, tedy řídnutí kostí. Od kdy by zdravotníci mohli lék podávat pacientům s covidem, ale zatím podle deníku není jasné.

V boji proti covidu by mohl podle vědců pomoct azedoxifen, což je látka, která se běžně používá právě při léčbě řídnutí kostí. Podle přednostky pneumologické kliniky pražské Thomayerovy nemocnice Martiny Vašákové by zdravotníci mohli látku podávat pacientům inhalačně. Působila by tak proti samotnému viru přímo v plicích.

O tom, jestli zdravotníci můžou lék podat pacientům s koronavirem by měl rozhodnout Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Lidové noviny

České banky nechtějí proplácet zahraniční šeky. I to je tématem pátečních Lidových novin. Problém s tím mají hlavně Čechoameričané, kteří kvůli pandemii koronaviru nemohli odletět domů. Chtěli si přitom nechat proplatit šek s podporou od vlády někdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa. Deník píše, že banky mají právo šeky neproplatit.

Deník

Regionální deník radí, jak předejít stresu v době koronaviru. Lidé by podle listu měli dbát hlavně na správnou psychohygienou. Pomoct jim může nastavení pevného denního řádu, důležitý je i pitný režim a zdravá strava. Denně by si taky každý měl najít alespoň deset minut jen pro sebe.