Výběr z médií: stát nemůže koupit masky, armáda přispěje na tankery i kov do žlutých kontejnerů

Ve středečním výběru z médií se dočtete, že Správa státních hmotných rezerv nemůže nakoupit masky a polomasky. Nejsou totiž na seznamu ochranných prostředků, který zveřejnilo ministerstvo průmyslu, píší Hospodářské noviny. Armáda podle deníku E15 kupuje se spojenci létající tankery. Na nákup přispěje 594 miliony korun, na provozu se pak bude podílet zhruba 42 miliony ročně. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:49 27. května 2020

Hospodářské noviny

Stát se chystá dozásobit zdravotnickými pomůckami na případnou druhou vlnu nemoci covid-19. Správa státních hmotných rezerv ale nemůže nakoupit znovu použitelné masky a polomasky. Nejsou totiž na seznamu ochranných prostředků, který zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Všímají si toho Hospodářské noviny. Masky a polomasky se podle Hospodářských novin zdravotníkům v první linii osvědčily. Během nouzového stavu je státu dodávali čeští výrobci a ti by v tom rádi pokračovali. Proč tyto ochranné pomůcky nejsou na seznamu, podnikatelé nechápou.

Lidové noviny

Zhruba 600 Čechů nakažených covidem-19 dostávalo lék hydroxychlorochin. Kvůli negativním vedlejším účinkům se ale od jeho používání ustupuje. Upozorňují Lidové noviny. Hydroxychlorochin je v Česku zatím nejpoužívanější experimentální lék pro pacienty nakažené koronavirem. Lékaři ho předepisovali i těm, kteří se léčili doma. Šéfka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová ale řekla, že by lék měli kvůli vedlejším účinkům brát jen lidi v nemocnici pod dohledem lékařů.

E15

Armáda kupuje se spojenci létající tankery. Píše deník E15. Budou sloužit hlavně pro doplňování paliva za letu. Jeden unese 45 tun nákladu nebo 276 cestujících. Osm tankovacích letounů objednaly společně armády Belgie, Německa, Norska, Nizozemska, Lucemburska a Česka u koncernu Airbus. Kdyby je menší země kupovaly samostatně, počáteční investice i provozní náklady by pro ně byly příliš vysoké. Česko na nákup jednorázově přispěje 594 miliony korun, uvedlo ministerstvo obrany. Na provozu a zajištění personálu se pak bude podílet zhruba 42 miliony ročně.

Právo

Do žlutých kontejnerů budou moct lidi vyhazovat taky kovové obaly. Měl by se tak vyřešit nedostatek sběrných nádob na kovy. Obce budou od července za každý kontejner, do kterého můžou lidi vytřídit kovové obaly, dostávat 10 korun za měsíc. Tématu se věnuje deník Právo. V současnosti je v Česku téměř 180 tisíc žlutých kontejnerů na plasty. Těch na kovy je asi devět tisíc. A právě kvůli nedostatku kontejnerů končí potravinové a nápojové plechovky často ve směsném odpadu.