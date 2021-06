Výběr z médií: snížení výskytu některých nemocí, zdražování letenek i čekání na operace

V úterním tisku se dočtete, že dodržováním protiepidemických restrikcí se v Česku výrazně snížil výskyt některých nemocí. Třeba spály bylo v uplynulém roce ve srovnání s rokem 2019 o přibližně 90 procent méně, a stejně tak ubylo i střevních viróz, píší Lidové noviny. Letenky podle deníku E15 zdraží, a to hlavně v sezoně, kdy poptávka převyšuje nabídku. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:28 8. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dodržováním protiepidemických restrikcí se v Česku výrazně snížil výskyt některých nemocí. Třeba spály bylo v uplynulém roce ve srovnání s rokem 2019 o přibližně 90 procent méně, a stejně tak ubylo i střevních viróz, píší Lidové noviny (ilustrační foto) | Foto: Mojpe/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

E15

Prodejci letenek avizují zdražování, to je titulek deníku E15. V tom se v úterý dočtete, že letenky zdraží hlavně v sezoně, kdy poptávka převýší nabídku. S tím počítá třeba i pražské Letiště Václava Havla, které v červnu odbaví lety do víc než sedmdesáti destinací, oproti minulému měsíci se tak jejich počet zdvojnásobí.

Ztráty pražského letiště překročí 200 milionů korun, začne čerpat miliardu z bankovního úvěru Číst článek

Mf Dnes

Hotely ve městech čeká další těžká sezona, upozorňuje Mf Dnes. Přestože se řada Čechů chystá trávit dovolenou v tuzemsku, z většiny se rozhodnou pro ubytování mimo velká města, která dřív spoléhala spíše na turisty z ciziny. Podle průzkumu Asociace hotelů a restaurací se proto přibližně čtvrtina podnikatelů obává, že letošní výdělek bude ještě nižší než loni.

Deník N

Přestože v mnohém byl uplynulý rok nepředvídatelný, v oblasti investic se podle finančních poradců příliš nezměnilo. Deník N proto nabízí rady analytiků, do čeho v době rostoucích cen efektivně investovat. Vyplatit by se mohla třeba oblast energetiky, zdravotnictví, ale i nákup uměleckých děl nebo vína. Naopak opatrní by lidé měli být při nákupu nemovitostí a nejisté jsou i kryptoměny. U těch totiž zatím není dostatek dat, ze kterých by se pak dal předpokládat další vývoj a celkový potenciál.

Hospodářské noviny

Přestože se nemocnice v Česku od dubna postupně vrací do normálu, lidé musí na některé typy operací a vyšetření čekat měsíce, někdy až roky. A to i přesto, že nemocnice v současnosti odbavují více pacientů než před pandemií. Všímají si toho Hospodářské noviny.

Virus zika i dengue. USA bojují proti tropickým nemocem, vypustily tisíce geneticky upravených komárů Číst článek

Regionální Deník

Nevyžádané reklamy a únik soukromých dat. Jak se jim při návštěvách webových stránek vyhnout radí úterní regionální Deník. Ten upozorňuje, že při automatickém odklikávání takzvaných cookies zákazníci posílají údaje, které pak e-shopy můžou využít na zacílenou reklamu. Do jaké míry je ale takový postup legální, v českém zákoně není jasně definováno. Do budoucna by to proto mělo vyřešit evropské nařízení e-Privacy i návazná novela tuzemského zákona.

Lidové noviny

Dodržováním protiepidemických restrikcí se v Česku výrazně snížil výskyt některých nemocí, všímají si toho Lidové noviny. Třeba spály bylo v uplynulém roce ve srovnání s rokem 2019 o přibližně 90 procent méně, a stejně tak ubylo i střevních viróz. Vlivem opatření se navíc snížil i počet pacientů se spalničkami nebo s příušnicemi. Kvůli restrikcím v cestování se v Česku snížil i počet typicky cestovatelských nemocí.