Výběr z médií: covid-19 a obezita, bílí koně mezi bezdomovci i požáry neudržovaných komínů

Nemoc covid-19 má těžší průběh u lidí, kteří trpí obezitou. Tématu se věnují sobotní Lidové noviny. V Česku přibývá firem, které ovládají takzvaní bílí koně s bydlištěm na radnici - často jde však o bezdomovce. Informuje o tom deník Mf Dnes. Kominíci jsou i nadále vytížení, požárů neudržovaných komínů přesto přibývá, píše Deník. A sobotní právo se věnuje novému vyhledávači ztracených psů. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:19 10. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jarní nouzový stav kvůli koronaviru ale způsobil dočasný výpadek kontrol komínů | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lidové noviny

Covid-19 a obezita. To je téma pro sobotní Lidové noviny. Ty upozorňují na to, že podle lékařů a vědců má nemoc u obézních těžší průběh, dvakrát častěji se dostávají do nemocnic, končí na jednotce intenzivní péče, déle se uzdravují a mají o 48 procent vyšší riziko úmrtí než neobézní nemocní. Kvůli přebytečným kilům se taky lidi s covidem-19 víc dusí.

Složitější průběh covidu-19 u lidí s obezitou potvrzují studie u 400 tisíc pacientů z Evropy, Asie i Ameriky. Vyšší váha může taky snižovat účinnost očkování. Tukové buňky se totiž tváří jako něco, co je tělu cizí, vysvětluje Lidovým novinám vakcinolog Jiří Beran. Imunitní systém proto začne v tukové tkáni vytvářet něco jako chronický zánět a imunita nemí dostatek kapacit na vytvoření správné odpovědi na infekce, dodávají Lidové noviny.

Lidé musí dostat rozum, říká primář Chrdle. Oproti jaru je mnohem víc těžkých případů koronaviru Číst článek

Mf Dnes

Nemají, kde bydlet, a jsou majiteli nebo jednateli firem s milionovými dluhy. Když podepisovali smlouvy, často vůbec netušili, co se v nich píše. Mladá fronta Dnes upozorňuje, že v Česku přibývá firem, které ovládají takzvaní bílí koně s bydlištěm na radnici. Často jde o lidi bez domova.

Loni bylo v Česku 17 500 firem, které mají vlastníky s trvalou adresou na radnici. Přitom o dva roky dříve jich bylo víc než o dvě třetiny méně. Ekonom Zdeněk Žižka Mladé frontě Dnes vysvětlil, že nastrčením bílého koně se podnikatelé často snaží zbavit firmy těsně před krachem. Důvodem může být taky páchání trestné činnosti a následná snaha zakrýt skutečného pachatele, píše deník.

Deník

Kominíci jsou na roztrhání, požárů přesto neubývá. To je titulek regionálního Deníku. Kvůli špatně udržovaným komínům hasiči každoročně řeší okolo 900 požárů. Jarní nouzový stav kvůli koronaviru ale způsobil dočasný výpadek kontrol komínů a mnoho lidí návštěvu kominíků i pak odkládalo, teď mají napilno.

Za zastavení malých exekucí čtvrt miliardy korun. Změna zákona má pomoci drobným dlužníkům Číst článek

Právě nevyčištěné saze jsou nejčastější příčinou požárů, uvedla pro regionální Deník mluvčí Hasičského záchranného sboru Nicole Studená. Můžou za ně ale taky nevhodné konstrukce komínů, trámy zazděné do komínů anebo špatné spáry. Za minulou topnou sezónu se při takových požárech zranilo 14 lidí a oheň způsobil škody za 28 milionů.

Právo

V sobotím Právu se dočtete například o novém internetovém vyhledávači ztracených psů. Naprogramovala ho studentka informatiky Kristýna Zaklová a vytvořila tak centrální evidenci, kterou má stát v plánu spustit do dvou let.

Vyhledávač komupatrim.cz vytvořila Kristýna Zaklová jako svou bakalářskou práci na Vysokém učení technickém v Brně. Jen za uplynulý týden ho využilo 600 lidí. Vyhledávač je zdarma a anonymní. Majitel zaběhnutého psa se v něm dá najít například podle čísla psí známky nebo čipu. Ten mají zvířata pod kůží a přečíst ho dokážou speciální čtečky, které mají veterináři a strážníci. Přestože je web v provozu jen pár týdnů, právě strážnici a veterináři si ho podle Práva pochvalují.