Výběr z médií: termín pro přihlášky na kampaň k očkování, majáky pro vodní záchranáře i vzácný keř

V českém tisku se v sobotu dočtete, že ministerstvo zdravotnictví posunulo termín pro přihlášky pro mediální agentury do výběrového řízení na kampaň k očkování proti covidu-19. Upozorňuje na to ve svém internetovém vydání časopis Media and Marketing. Od dubna budou podle Mf Dnes auta vodních záchranářů vybavena výstražnými modrými majáky. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:55 27. února 2021

Mf Dnes

Od dubna budou auta vodních záchranářů vybaveny výstražnými modrými majáky. Této změny si všímá Mf Dnes. Vodní záchranná služba má přitom speciální techniku i plavidla. Majáky vodním záchranářům velmi chyběly, řekl prezident Vodní záchranné služby Českého červeného kříže David Smejkal. Připomněl, že vodní záchranáři se zapojovali při všech povodních a jejich rychlé přesuny byly nezbytné.

ZdravotnickyDenik.cz

Povědomí veřejnosti o vzácných onemocněních roste. Upozorňuje na to internetový Zdravotnický deník s odkazem na průzkum agentury Ipsos, která loni v listopadu a prosinci sbírala data mezi laickou i odbornou veřejností především o vzácných chorobách. V průzkumu pro Českou asociaci pro vzácná onemocnění se ukázalo, že téměř polovina Čechů dokáže jmenovat aspoň jedno vzácné onemocnění, nějakou zkušenost s takovou nemocí má necelá pětina z nich.

Lidové noviny

Anketa mezi učitelkami mateřských škol, kterou provedl předseda Spolku pedagogů Radek Sárközi, mluví ve prospěch uzavření mateřských školek. Uvádějí to Lidové noviny. Pro dočasné zavření jejich bran, o němž rozhodla vláda v pátek, se vyslovilo v anketě 94 procent učitelek. Šlo o anketu na facebooku, které se ještě předtím zúčastnilo tisíc sedmdesát šest respondentů.

Právo

V botanické zahradě v pražské Troji vyklíčila semena vzácného keře slizoplodu krátkotrnného, všímá si deník Právo. Keř patří mezi ohrožené druhy novokaledonské přírody. Na světě přežívá už jen 21 jeho exemplářů. Roste v nízkých lesích a má tvrdé kožovité listy. Není to první úspěch trojské botanické zahrady. Loni tam vyklíčil jeden z nejohroženějších druhů araukárie. Ve skleníku Fata Morgana pak botanici vystavují sbírky rostlin z Nové Kaledonie.

Media and Marketing

Ministerstvo zdravotnictví posunulo termín pro přihlášky pro mediální agentury do výběrového řízení na kampaň k očkování proti covidu-19. Upozorňuje na to ve svém internetovém vydání časopis Media and Marketing. Ministerstvo vyhlásilo výběrové řízení před týdnem a v pátek dopoledne byla uzávěrka pro podání přihlášek. Tentýž den ale ministerstvo termín posunulo na 2. března. Změna termínu je však podle časopisu na webu ministerstva jen těžko dohledatelná.