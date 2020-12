Výběr z médií: očkování proti koronaviru od února, operace dětí v Havířově a krmení zvířat o svátcích

V českém tisku se v sobotu dočtete, že po seniorech a zdravotnících se podle MF Dnes ostatní mohou dočkat vakcín proti koronaviru už v únoru. V Havířově mohou rodiče se svými dětmi i na operační sál. Lidové noviny píšou, že takový přístup dětem snižuje úzkost. Kočky a psi by se neměli o Vánocích krmit od stolu, upozorňuje Deník. Na přilepšenou jim postačí syrové maso. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:17 19. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Většina vakcín proi koronaviru by se mohla očkovat od května (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Mf Dnes

Vakcíny proti covidu se v Česku po zdravotnících a seniorech dočkají ostatní na jaře. Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka řekl Mladé frontě Dnes, že praktici budou moct začít lidi očkovat od února. Většinu vakcín budou dávat nejspíš v květnu a červnu.

Stát šetří na nákupu vakcín, nezvládnuté očkování nás bude stát stamiliardy, varuje ekonom Matějka Číst článek

V prvním čtvrtletí by do Česka měly dorazit dávky pro milion lidí, ve druhém pro dalšího dva a půl milionu. I praktici budou mezi svými pacienty vybírat pořadí, v jakém by měli být očkovaní. Podle Šonky mají nejdřív přijít na řadu lidé starší 65 let, pak rizikoví pacienti z nižších věkových skupin. Očkování je dobrovolné a hradí ho zdravotní pojišťovna.

Regionální deník

Deník upozorňuje, jak o svátcích dát pozor na domácí zvířata. Jedním z nejčastějších vánočních nešvarů, je krmení psa nebo kočky kouskem smaženého řízku nebo bramborovým salátem. Zvířata tak ale můžou skončit i na pohotovosti. Nebezpečné jsou taky svíčky a některé vánoční rostliny.

Pokud chce člověk svému psovi nebo kočce na Vánoce přilepšit, Státní veterinární správa doporučuje buď syrové nebo vařené maso. Kočce je možné nabídnout hovězí, ale ne vepřové. Psovi raději libové hovězí. Dobrá je i syrová ryba, sladkovodní i mořská, doporučuje regionální Deník.

Právo

V havířovské nemocnici můžou být u operace dětí i jejich rodiče. Píše to deník Právo. Praxi zavedlo tamní dětské oddělení. Podle jeho primáře Hynka Canibala to pomáhá u dětských pacientů snížit úzkost. Rodiče tak zvou i k narkóze na operační sál.

Zraněnou dívku chtěli očkovat proti tetanu. Matka to odmítla, případ došel k soudu Číst článek

Dětské oddělení v nemocnici v Havířově už má zpracovaný systém, aby mohli rodiče malých pacientů prakticky kamkoliv. Rodič tak třeba může držet dítě za ruku, když ho na sále před zákrokem uspávají. Až dítě usne, rodič odejde a místo něj přijde lékař. Tento systém už v nemocnici vyzkoušely a mají s ním podle deníku Právo dobré zkušenosti.

Lidové noviny

J&T Banka koupila budovu v kancelářském komplexu Rustonka na pražské Invalidovně, kde od září sídlí. Za osmipatrovou budovu banka zaplatila 2 miliardy a 100 milionů korun. Zjistily to Lidové noviny. Prodej nového sídla J&T Banky je jednou z největších transakcí s kancelářskými objekty za letošní rok.