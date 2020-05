Výběr z médií: renesance výrobků na jedno použití, odhalení lidé na hranicích i internet na dovolené

V úterním výběru z médií se dočtete, že uprostřed přípravy Evropské unie na zákaz jednorázových plastů zažívají výrobky na jedno použití renesanci. Třeba v Praze se zvýšil plastový odpad o pětinu, píší Lidové noviny. Policisté podle Práva během pohraničních kontrol odhalili už desítky lidí, po kterých pátrali, nebo u nichž zjistili, že nedodržují uložená nařízení. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:43 19. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uprostřed přípravy Evropské unie na zákaz jednorázových plastů zažívají výrobky na jedno použití renesanci (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

E15

Modní byznys dostal ránu - avizuje deník E15 článek o dopadu koronavirové krize na obchod s oblečením. Oděvy a obuv se dostaly na vedlejší kolej. Na pořízení nových věcí na sebe při nástupu krize myslel málokdo. Trochu lépe na tom byli velcí prodejci, kteří kvůli převažujícímu prodeji potravin mohli nechat otevřeno. Zavřené kamenné obchody s módou, které jsou ochotné se o čísla podělit, hlásí pokles minimálně 75 a více procent. Většina tradičních kamenných řetězců do nedávna nevěnovala velkou pozornost online obchodu. Spoléhala na to, že kupující si chce zboží napřed vyzkoušet.

Lidové noviny

Vlivem pandemie koronaviru se podařilo pročistit vzduch, ale životní prostředí trpí jinak. Upozorňují na to Lidové noviny. Uprostřed přípravy Evropské unie na zákaz jednorázových plastů zažívají výrobky na jedno použití renesanci. Třeba v Praze se zvýšil plastový odpad o pětinu. Všude jsou k dispozici igelitové rukavice, pečivo i další potraviny se balí do mikrotenových sáčků.

Mf Dnes

Normálně chodit do školy je lepší než se učit doma. Ukázal to průzkum vzdělávací společnosti Tutor mezi žáky. Jeho výsledky má k dispozici Mf Dnes. Jen čtvrtina žáků a studentů považuje režim výuky na dálku za lepší, než je běžná školní docházka. Společnost Tutor provedla průzkum mezi čtyřmi stovkami dětí od pátých tříd po maturitní ročníky. Dotazování po dvou měsících distančního vzdělávání také vyústilo v poznatek, že šedesáti procentům více vyhovuje, když se můžou učit společně se svými spolužáky ve třídě. Zbylým patnácti procentům oslovených žáků to připadá stejné.

Hospodářské noviny

Loni žilo v České republice milion lidí pod hranicí chudoby. Kvůli koronavirové pandemii by jich mohlo být ještě o pětinu víc. Spočítaly to vědkyně ze Sociologického ústavu Akademie věd, o jejichž studii píšou Hospodářské noviny.

Právo

Policisté během pohraničních kontrol odhalili už desítky lidí, po kterých pátrali anebo u nichž zjistili, že nedodržují uložená nařízení. Dočtete se o tom v úterním Právu. Kontroly na hraničních přechodech se obnovily v polovině března kvůli koronavirové nákaze.

Regionální Deník

Připojení k internetu je pro ty, kdo tráví dovolenou v České republice, zásadní. Píše to regionální Deník na základě průběžného sčítání z vlastní ankety Češi v pohybu. Být online je pro lidi podstatnější než televize, rychlovarná konvice a mikrovlnná trouba na pokoji nebo dostupný bazén.