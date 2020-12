Výběr z médií: plný plat pro lidi s covidem, používání sedativ a hypnotik i zájem o štěňata

V sobotním českém tisku se dočtete, že lidé s pozitivním testem na covid-19 by mohli dostat plný plat. Nové vládní opatření by je tak mělo motivovat k tomu, aby se nevyhýbali testům na koronavirus, píší Lidové noviny. Češi podle Práva stále častěji řeší své deprese sedativy a hypnotiky. Vyplývá to z vládní zprávy o stavu drog a závislostí za rok 2019. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:42 5. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé s pozitivním testem na covid-19 by mohli dostat plný plat. Píší o tom Lidové noviny. Nové vládní opatření by je tak mělo motivovat k tomu, aby se nevyhýbali testům na koronavirus (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

České skiareály se budou moct otevřít až 18. prosince, v pátek to oznámil ministr zdravotnictví Jan Blatný za hnutí ANO. Zatím ale není jasné, za jakých podmínek budou moct fungovat. Už teď jsou přitom zasněžené svahy skoro plné, lidé na nich sice nelyžují, ale sjíždějí je na sáňkách a na bobech. Informuje o tom Mf Dnes. Podmínky fungování českých lyžařských areálů budou jasné až v pondělí, kdy je schválí vláda. Ta taky musí vytipovat nejrizikovější místa, kde se může šířit koronavirus.

Češi mají před vánočními svátky velký zájem o štěňata. Dočtete se o tom v regionálním Deníku. Shánějí je nejen jako dárek pod stromeček, ale v době koronavirových omezení je vyhledávají i sami pro sebe jako společníky. Chovatelé ale mají obavy, že jakmile se situace zlepší, noví majitelé se psů pro nedostatek času budou chtít zbavit.

Lidé s pozitivním testem na covid-19 by mohli dostat plný plat. Píší o tom Lidové noviny. Nové vládní opatření by je tak mělo motivovat k tomu, aby se nevyhýbali testům na koronavirus. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka za hnutí ANO to může stát přijít odhadem na stovky milionů korun měsíčně. Ministr o tom ve čtvrtek mluvil také v České televizi. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD s návrhem souhlasí.

Češi stále častěji řeší své deprese sedativy a hypnotiky. Vyplývá to z vládní zprávy o stavu drog a závislostí za rok 2019. Užívání pilulek na různé problémy ale může mít na zdraví lidí závažný dopad. Navíc u nich hrozí předávkování. Píše o tom sobotní Právo. Časté užívání psychoaktivních léků – sedativ a hypnotik – je podle odborníků zásadní problém a týká se skoro milionu dospělých lidí v Česku.