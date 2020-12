Výběr z médií: propouštění kvůli koronaviru, úbytek přechodných pěstounů a majitelé aut v exekuci

V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že se bankovní domy a České dráhy chystají kvůli koronaviru propouštět. Píše o tom deník E15 a Hospodářské noviny. V Česku pak kvůli epidemii také ubývá pěstounů, informuje Mf Dnes. A Právo varuje před nákupem ojetých aut v exekučním řízení. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:09 17. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

E15

Bankovní domy chystají další propouštění, dočtete se v deníku E15. Může za to digitalizace finančních služeb způsobená pandemií. Lidé totiž čím dál méně chodí do bank a vše se snaží řešit online. Bankovní domy by tak mohly propouštět až 1500 lidí ročně.

Mf Dnes

Kvůli koronavirové krizi v Česku ubývá přechodných pěstounů, píše čtvrteční Mf Dnes. Chybí jim dostatek financí a nemůžou se tak o děti starat. Vláda přitom pěstounům slibovala navýšení měsíční odměny za péči o děti. Kvůli zákonům spojeným s covidem na něj ale už několik měsíců nenašla čas.

Deník

V Česku přibývá předčasných odchodů do důchodu, dočtete se v Deníku. Čtvrtina současných starobních důchodců šla loni do penze dříve, než splnila povinnou dobu důchodového pojištění. Od roku 2009 se počet takových důchodců zvýšil o osm procent. Neodrazuje je ani fakt, že přichází o peníze.

Hospodářské noviny

České dráhy míří do hluboké ztráty - to je titulní článek čtvrtečních Hospodářských novin. Vládní opatření totiž vyprázdnily vlaky největšího tuzemského dopravce. Státní podnik proto chystá propouštění. O práci by mohly přijít stovky lidí.

Právo

Deník Právo varuje, aby si lidé dávali pozor na nákup ojetých aut v exekučním řízení. Podle deníku v poslední době přibývá případů, kdy lidé po koupi auta zjistí, že vozidlo před prodejem bývalý majitel v exekuci rychle přepsal, aby mu nebylo zabaveno. O takové auto pak nový majitel přijde, i když za něj řádně zaplatil.