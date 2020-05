Výběr z médií: uzdravující se pacient s remdesivirem, ztráty v gastronomii nebo dovolená v Česku

V pondělním výběru z médií se dočtete, že už druhý český pacient nakažený koronavirem, který dostal experimentální lék remdesivir, se uzdravuje. Pacient už má podle Práva za sebou deset dávek léku, je při vědomí a rehabilituje. Restaurace podle deníku E15 přicházejí na tržbách měsíčně o 14 miliard. Nejzasaženější jsou v gastronomii bary a hospody. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:01 4. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Restaurace přicházejí na tržbách měsíčně o 14 miliard (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deník N

Ruský novinář žijící v Česku Vladimir Pomortzeff zpochybňuje, že na Olšanských hřbitovech jsou pohřbeni jen sovětští vojáci, kteří padli při osvobozování Československa. Řekl to pro Deník N. Ruské velvyslanectví o pohřebišti sovětských vojáků na Olšanech mluví jako o „pomnících rudoarmějců, kteří padli v bojích“.

Euro

Státní správa hmotných rezerv ve spolupráci s ministerstvem průmyslu zkoumá možnosti nákupu ropy. Píše to týdeník Euro. O nákupu přibližně 80 tisíc tun této suroviny se ale podle předsedy správy Pavla Švagra diskutuje na úrovni vlády už několik let.

Mf Dnes

Cestovní kanceláře a agentury na omezení cest do ciziny zareagovaly a pronajaly si velkou část rekreačních středisek a hotelů u vodních nádrží. Všímá si toho Mf Dnes. A upozorňuje, že lidé proto musejí počítat s tím, že dovolené v Česku citelně podraží.

E15

Restaurace přicházejí na tržbách měsíčně o 14 miliard, to je titulek deníku E15. Nejzasaženější jsou v gastronomii bary a hospody. Nicméně ani restaurace, které můžou prodávat jídlo přes okénka nebo prostřednictvím rozvozových služeb na tom nejsou nijak dobře.

Respekt

Skalním městem v Adršpachu loni prošlo na půl milionu turistů, připomíná týdeník Respekt u příležitosti nedělního otevření pískovcových útvarů. V posledních letech počet návštěvníků tak nabobtnal, že Adršpach získal nelichotivou pověst přecpaného místa.

Regionální Deník

Botanická zahrada v pražské Troji přišla kvůli mimořádným opatřením proti koronaviru o příjmy ze dvou velkých akcí. Výstava orchidejí byla krátce po zahájení uzavřená, stejně tak nemohli návštěvníci přijít na oblíbené jarní motýly. Píše to regionální Deník, který vyzpovídal ředitele zahrady Bohumila Černého.

Hospodářské noviny

Pod názvem Nocovid vznikají pravidla, která by v době koronavirové mohla teoreticky umožnit bezpečné setkání až tisíce návštěvníků různých akcí. Píšou to Hospodářské noviny. Pravidla vznikají v týmu producenta Marka Vocela a první by je chtěl zavést pražský DOX.

Právo

Už druhý český pacient nakažený koronavirem, který dostal experimentální lék remdesivir, se uzdravuje. Deníku Právo to potvrdil přednosta oddělení KARIM ve Fakultní nemocnici Motol Tomáš Vymazal. Pacient už má za sebou deset dávek léku, je při vědomí a rehabilituje. Je ale pořád napojený na dýchací přístroj. Lékaři zatím nemůžou s jistotou říct, jestli se jeho zdravotní stav skutečně zlepšil kvůli remdesiviru.