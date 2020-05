Výběr z médií: proplácení testů na koronavirus, měně nabídek práce i nástup robotů do skladů

Ve čtvrtečním výběru z médií se dočtete, že zdravotní pojišťovny budou nemocnicím proplácet některé testy na koronavirus. Proplácení se ale bude týkat jen těžkých případů, nebo přesně vymezených nemocí. Píší to Lidové noviny. Podle deníku E15 končí růst mezd a nabídka práce je poloviční. Nábor už zpomalují i obory, které začátkem krize potřebovaly lidi. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:41 14. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vzorky připravené na testování v laboratoři na přítomnost koronaviru | Foto: Axel Schmidt | Zdroj: Reuters

E15

Růst mezd končí, nabídka práce je poloviční - to je titulek z deníku E15. Podle něj teď už zpomalují v náběru i obory, které začátkem krize potřebovaly lidi. Pořád jsou ale potřeba státní úředníci, lékaři, učitelé nebo lidé v ozbrojených složkách.

Mf Dnes

Jak koronavirus změní ceny - na to se v rozsáhlém tématu zaměřil deník Mf Dnes. Ze surovin a jídla jsou levnější třeba brambory a tuky na pečení, výrazně naopak roste cena ovoce. A kvůli propadu koruny vůči euru budou dražší všechny věci z dovozu. Nejvyšší nárůst oproti loňskému dubnu zaznamenal deník u citrónů, které jsou dražší o 70 procent. Naopak zelí je o čtvrtinu levnější.

Lidové noviny

Zdravotní pojišťovny budou nemocnicím proplácet některé testy na koronavirus. Zjistily to Lidové noviny. Dosud to odmítaly a proti bylo i ministerstvo. Proplácení se ale bude týkat jen těžkých případů, nebo přesně vymezených nemocí. Těmi jsou například cukrovka nebo chronické plicní problémy. Testy pacientů trpících těmito chorobami, kteří půjdou na operaci v celkové anestezii, pojišťovny zaplatí. Stejně tak budou přistupovat i k pacientům, u kterých by covid-19 mohl výrazně změnit jejich stav, kdyby se přidal k jiným potížím.

Hospodářské noviny

Kvůli viru se tržby Českých drah propadnou o 2,5 miliardy, píší Hospodářské noviny. Zhruba miliarda to podle jejich ředitele Václava Nebeského bude jen za březen a duben. Zdražovat ani propouštět ale dráhy nechtějí. Hodlají využít všechny způsoby, jak ztrátu snížit. Díky programu Antivirus čerpají podporu na mzdy pro zaměstnance, o dalších možnostech jednají přímo s vládou.

Ekonom

Koronavirová krize urychlí nástup robotů do skladů - píše týdeník Ekonom. Logistika měla potíže se zaměstnáváním už dříve. Stroje nepotřebují odpočívat a zastanou práci několika lidí. Těch je pak potřeba méně a mohou dodržovat rozestupy.

Právo

Už jeden rok je v platnosti novela, která usnadňuje využití orgánů od zemřelých cizinců. Píše to deník Právo. Za poslední rok se jejich počet zvýšil na téměř dvojnásobek. Nejčastěji šlo o transplantace ledvin, jater nebo slinivky. Zatímco v roce 2018 se našlo 11 dárců, kteří umožnili 40 transplantací, o rok později jich bylo 19. Lékaři od nich využili k transplantacím celkem 69 orgánů.