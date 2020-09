Výběr z médií: chybějící volební komise, rušení online plateb u zájezdů a zájem o kryptoměny

Kvůli šíření nákazy covid-19 má čtvrtina měst a obcí v Česku problém obsadit volební komise do blížících se krajských a senátních voleb. Píše o tom regionální Deník. Páteční Právo informuje o tom, že cestovní kanceláře Čedok, Fischer nebo Alexandria přestanou od října přijímat platby online za nákup zájezdů. Důvodem je časté rušení zájezdů kvůli koronavirové pandemii. Více se dočtete ve výběru médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:54 25. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Práci ve volební komisi odmítají hlavně starší lidé, bojí se totiž nákazy koronavirem (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deník

Zhruba čtvrtina českých měst a obcí má problém obsadit volební komise do podzimních krajských a senátních voleb. Zjistil to regionální Deník. Práci v komisi odmítají hlavně starší lidé, bojí se totiž nákazy koronavirem.

Nezájem seniorů zaznamenali například v Jihlavě. Město má 60 volebních okrsků a do volebních komisí potřebuje asi 300 lidí, vysvětluje pro regionální Deník mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk. Všechny okrsky jsou podle Daňka zatím dostatečně obsazeny, a to díky studentům. Pokud by někde lidé chyběli, zasednou ve volebních komisích zaměstnanci magistrátu.

Mf Dnes

Mobilní aplikace a drony pomáhají lesníkům na Vysočině s kůrovcovou kalamitou. Všímá si toho deník Mf Dnes. Aplikace s názvem ForestGuard například dokáže přesně určit kůrovcová ohniska. Na jejím vývoji pracovali vědci z České zemědělské univerzity.

Inventura předvolebních kampaní: zavádějící billboardy, odkazy na koronavirus i propagace konopí Číst článek

Při srpnovém leteckém snímkování lesníci odhalili přes 200 napadených a 264 pravděpodobně napadených stromů. Důležité je najít každý poškozený strom, protože v jeho okolí může být třeba dalších 20 napadených, vysvětluje Jan Komárek z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity.

E15

O kryptoměny je znovu zájem, píše páteční deník E15. Od letošního ledna přibylo na trhu téměř dva a půl tisíce nových mincí, což je nejvíc v historii. Největší zájem mají investoři o takzvané tokeny. Celkem je na trhu podle portálu CoinMarketCap přes sedm tisíc kryptoplatidel.

Právo

U některých cestovních kanceláří už nepůjde zaplatit zájezd platební kartou online. Píše o tom deník Právo. Společnost Comgate, jeden z největších provozovatelů platebních bran, od začátku října přestane přijímat platby za nákup zájezdů. Změna se týká cestovních kanceláří Čedok, Fischer nebo Alexandria. Důvodem je časté rušení zájezdů kvůli koronavirové pandemii.

Podle mluvčí Čedoku Evy Němečkové platí klienti online až 40 procent zájezdů. Od října ale budou muset platit bankovním převodem nebo hotově. Omezení je však dočasné a platí pouze pro platby kartou, převody z internetového bankovnictví dál fungují, potvrzuje i ředitel společnosti ComGate Jakub Ouhrabka.