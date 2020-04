Výběr z médií: obliba virtuálních hospod, nižší příjmy domácností nebo problémy probační služby

V Česku vzrůstá obliba virtuálních hospod. Kvůli přetrvávajícím koronavirovým opatřením totiž Češi stále nemohou vyrazit s přáteli na pivo, uchylují se tak do svých obýváků, píší Lidové noviny. Regionální Deník se pak věnuje obtížím českých domácností, které se kvůli koronaviru potýkají s výpadky příjmů, 15 % z nich hospodaří se zhruba polovinou peněz co před epidemií. Praha 8:20 11. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rodiče s dítětem (ilustrační foto) | Foto: Fotoservis Evropského parlamentu

V souvislosti s šířením koronaviru nechtějí někteří soudci pouštět obviněné z vazby na svobodu. Píše o tom sobotní Mf Dnes. Probační a mediační služba totiž nemá kapacity na to, aby kontrolovala, jestli se obvinění na svobodě pohybují pouze v místě bydliště.

Mladá fronta uvádí případ obviněného, kterému soudce povolil propuštění z vazby na svobodu v případě, že by na něj dohlížel úředník Probační a mediační služby. Ta ale v přípisu uvedla, že kvůli vládním nařízením teď není možné provádět šetření v místě bydliště obviněného. Služba ale zároveň odmítá, že by porušovala své závazky.

Menší příjmy v době epidemie koronaviru pociťuje víc než polovina českých domácností. Píše o tom regionální Deník. 15 procent z nich přitom hospodaří se zhruba půlkou peněz než před začátkem epidemie. Svoji helplinku proto rozšířila nezisková organizace Člověk v tísni, denně zvládne až 90 hovorů.

Linka nabízí pomoc lidem, kteří se dostali do dluhové nebo existenční tísně. Obracejí se na ní jak živnostníci, tak zaměstnanci nebo třeba matky samoživitelky. Pracovníci linky lidem radí jak zvládat situace, kdy nejsou schopni platit nájem nebo jim hrozí insolvence.

Kromě helplinky připravuje Člověk v tísni další rozšíření online poradenství. Na jeho podporu se rozběhla sbírka SOS ČESKO. V terénu pak působí podle Deníku tým 50ti právníků a dluhových poradců.

Epidemie koronaviru komplikuje lidem taky vyplácení výživného. Píše sobotní Právo. Někteří rodiče žádají o jeho snížení, protože nemají kvůli vládnímu nařízení žádné příjmy. Podle Unie rodinných advokátů by se teď měli hlavně mezi sebou na výživném domluvit a vyjít si navzájem vstříc.

Rodiče se na Unii rodinných advokátů s dotazy co jim hrozí, pokud nepošlou včas výživné. Někteří z nich totiž už třetí týden nemají žádné příjmy. Rádi by tak alimenty snížili. Epidemie koronaviru ale podle prezidentky prezidentky Unie Daniely Kovářové není důvodem ke změně výše výživného. Nouzový stav by podle ní musel trvat delší dobu, píše Právo .

V Česku jsou čím dál víc oblíbené virtuální hospody. Dočtete se v sobotním vydání Lidových novin. Navzdory hezkému počasí si totiž lidé stále nemohou, kvůli vládním nařízením zajít na pivo do hospody nebo na zahrádku. Kreativita Čechů ale přesunula výčepy do domácností, a pomocí sociálních sítí si tak lidé nahrazují posezení v hospodách doma.

Místo v hospodách se tak v obývácích pořádají třeba třídní srazy, nebo teambuildingy kolegů z práce. Podle některých čtenářů, kteří své zkušenosti Lidovým novinám popsali, vypili někteří účastníci videohovorů třeba celou lahev rumu. Přitom ne vždy se lidé u počítačů scházejí se sklenkou. Řada z nich využívá takovou formu komunikace jako jedinou šanci, jak v současné době vidět své příbuzné.