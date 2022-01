Výběr z médií: covid je komplikací při pojištění, noví policisté a vojáci i vracení dotací kvůli zdražování

V českém tisku se v úterý dočtete, že uzavřít životní pojištění se může po prodělaném covidu prodražit. Pojišťovny ho totiž zařadily mezi rizikové choroby, píší Hospodářské noviny. Armáda a policie podle regionálního Deníku i letos hledají tisíce lidí. Do konce roku by se vojenské posádky měly rozrůst o 640 nováčků. Policii chybí asi 5500 příslušníků. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:26 11. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Armáda a policie podle regionálního Deníku i letos hledají tisíce lidí. Do konce roku by se vojenské posádky měly rozrůst o 640 nováčků. Policii chybí asi 5500 příslušníků (ilustrační foto) | Foto: Michal Olbert | Zdroj: Armáda České republiky

Hospodářské noviny

Uzavřít životní pojištění se může po prodělaném covidu prodražit. Dočtete se to v Hospodářských novinách. Pojišťovny totiž zařadily covid-19 mezi rizikové choroby, kvůli kterým můžou nové zájemce o životní pojištění čekat komplikace. A v krajním případě i odmítnutí.

V Česku už převažuje omikron. Tuto variantu vykázala více než polovina testů pozitivních na covid Číst článek

Deník N

Firmy doručující balíky vyřizují rekordní množství zakázek. Přibývá zároveň stížností na jejich práci. Deník N ale upozorňuje, že zákazníci se při sporech s dopravci mohou bránit jen velmi obtížně.

Regionální Deník

Armáda a policie i letos hledají tisíce lidí, téma pro regionální Deník. Do konce roku by se vojenské posádky měly rozrůst o 640 nováčků. Policii chybí asi 5500 příslušníků. V loňském roce se do služby v armádě přihlásilo přes 8 200 zájemců. O třetinu míň než o rok dřív. Do výběrového řízení jich zamířily necelé dva tisíce. V náročných fyzických a zdravotních testech, včetně psychologického vyšetření, pak uspěl každý třetí uchazeč.

Kvůli zdražování energií dosáhne nově na příspěvek na bydlení na 285 tisíc domácností Číst článek

E15

Kryptoinvestoři zchudli od Silvestra o 6,5 bilionu korun. To je titulek úterního deníku E15. Podle deníku se propad trhu s kryptoměnami kryje s obdobím, kdy americká centrální banka Fed vysílá stále striktnější signály o zpřísnění své politiky.

Lidové noviny

Skoro každý desátý student v Česku se v průzkumu přiznal k tomu, že jeho školní práci napsal někdo jiný. Píšou o tom Lidové noviny. Studenti podvádějí kvůli nedostatku času, ale taky nedostatečné podpoře od učitelů nebo naopak vlastní lenosti. Podvod se jim ale nemusí vyplatit.

Právo

Obce kvůli zdražování vracejí dotace. Všímá si toho Právo. Využití získaných dotací komplikují stoupající ceny prací i materiálu. Některým radnicím kvůli tomu chybí peníze na takzvanou finanční spoluúčast.