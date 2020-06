Výběr z médií: vrácení státní podpory, hackerské útoky a zloději ve vodáckých kempech

V středečním výběru z denního tisku se dočtete o zlodějích ve vodáckých kempech, píše o tom deník Právo. Hospodářské noviny pojednávají o rostoucím herním průmyslu. V Česku během koronaviru stoupl počet hackerských útoků, problému se věnuje Regionální deník. Praha 8:24 22. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zloději okrádají vodáky v kempech. Tématu si všímá úterní Právo (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Unsplash

E15

Firmy i podnikatelé vracejí státní podporu - všímá si toho deník E15. Peníze z protikrizových programů zpět státu vrátilo přes 1000 živnostníků a taky několik desítek firem. Často tuto cestu volí kvůli tomu, že už pobírají podporu z jiných programů nebo se bojí kontrol.

Firmy například vracejí peníze z kurzarbeitového programu Antivirus, ve kterém stát rozdal zatím 12,5 miliardy korun. A to víc než padesáti tisícům podniků. Podporu vrací i živnostníci - například příspěvky z programu pětadvacítka už zaslalo státu zpět 1154 lidí. Celkem jde o 24 a půl milionu korun, vyčísluje deník E15.

Deník N

Stromy musí ve městě správně fungovat, nestačí, když jich bude hodně - i to se dočtete v úterním vydání Deníku N. Stromy ve městech často trpí množstvím betonu, dráty a potrubím pod zemí nebo výstavbou. Kvůli tomu pak nedorůstají do výšky, jaké by měly a nefungují jako přírodní klimatizace, tak, jak bylo zamýšleno. Například v hlavním městě je takto „nefunkční“ zhruba třetina stromů. Nutně to neznamená, že jsou špatné nebo suché. Problémem je, že za 50 let dorostly do třetinové nebo poloviční velikosti, než arboristé čekali, vysvětluje Deník N.

Mf Dnes

Pětina Čechů se nebojí změnit práci. Průzkum zveřejňuje Mladá fronta Dnes. Většina lidí volí změnu kvůli penězům, skoro čtvrtina dotázaných pak kvůli pocitu vyhoření. Stále taky platí, že spokojenost v práci nejvíc ovlivní to, jestli lidi baví.

Lidí, kteří se cítí v práci šťastní oproti loňsku přibylo. Podle personalistů k tomu přispělo to, že jejich zaměstnavatel dobře zareagoval v koronavirové době třeba v oblasti bezpečnostních nebo organizačních opatření. Stále je ale část zaměstnanců, kteří spokojení nejsou. Práci se ale měnit bojí, píše Mladá fronta Dnes.

Deník

Útoků hackerů proti běžným uživatelům internetu v Česku přibývá. Téma zpracovává Regionální deník. Nejvyšší nárůst je u phishingových útoků, kdy se hackeři pokoušejí vylákat z lidí přihlašovací údaje. Jen za první půlrok letošního roku jich bylo přes 450. To je skoro stejně jako za celý loňský rok. Podle bezpečnostních expertů se na nárůst u podepsalo to, že lidé seděli v době karantény doma a útočníci si řekli, že to zkusí, popisuje Regionální deník. Vynalézavost podvodníků přitom roste. Ještě nedávno se daly falešné e-maily rozpoznat podle špatné češtiny. Teď je často problém je rozeznat od pravých stránek.

Lidové noviny

Lidové noviny upozorňují, že lidé berou na lehkou váhu bezpečnostní opatření jako třeba používání roušek. Policisté a hygienici řeší tisíce přestupků za jejich nenošení. Nestíhají je ani vyřizovat. Minimálně do konce června jsou roušky povinné jak v MHD, tak v obchodech či restauracích. Zakrývat musí vždy ústa i nos.

Hospodářské noviny

Herní průmysl masivně roste - to je titulek Hospodářských novin. Jen loni v Česku přibylo 11 nových studií a celkem jich fungovalo už 110. Vývojáři ale možná budou mít problém se sháněním posil. V Česku totiž chybí kvalitní vzdělávání v oboru. Vysokoškolských oborů, které produkují kvalifikované zaměstnance pro herní průmysl, je jen velmi málo. Univerzity jich teď můžou nabídnout zhruba 50 ročně. Vývojáři by jich ale potřebovali každý rok až 300, píšou Hospodářské noviny.

Právo

Zloději okrádají vodáky v kempech. Tématu si všímá úterní Právo. Plná tábořiště pachatelům nahrávají, neopatrní jsou podle policistů i sami táborníci. Často nechávají odemčené chatky a odcházejí od stanů, kde mají cennosti. Policisté varují, aby si lidé nebrali na dovolenou do kempu žádné cennosti, anebo aby je měli pořád při sobě. Výjimkou nejsou ukradené mobilní telefony, čtečky knih nebo powerbanky. Zloději se navíc nevyhýbají vykrádání chatek nebo stanů, ve kterých někdo spí. Jednají rychle a tiše, popisuje Právo.