Výběr z médií: krachující firmy, pěstování plodin na balkonech a více cukrářů, méně pekařů

V českém tisku se v úterý dočtete, že v Česku krachuje stále více firem, píšou Hospodářské noviny. Češi se vrací k pěstování ovoce a zeleniny na vlastní zahrádce nebo balkoně, to je téma Mf Dnes. A v Česku podle Deníku roste zájem o obor cukrářství, naopak klesá zájem o pekařství. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:18 5. dubna 2022

Deník

V Česku roste zájem o obor cukrářství. Některé školy ale nemají dostatečnou kapacitu, musí proto uchazeče o studium odmítat. Všímá si toho Deník. Na střední školy se naopak hlásí málo pekařů, v provozu jich chybí zhruba dva tisíce. Nedostatek zaměstnanců tak doplňují cizinci, dlouhodobě hlavně lidé z Ukrajiny. Výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů Bohumil Hlavatý uvedl, že situace se s příchodem ukrajinských uprchlíků možná zlepší, nevyřeší to ale dlouhodobý nedostatek pekařů.

Mf Dnes

Češi se vrací k pěstování ovoce a zeleniny na vlastní zahrádce nebo balkoně. Upozorňuje na to Mf Dnes. Může za to koronavirová pandemie, ale i rostoucí ceny potravin. Lidé teď nejčastěji kupují semena rajčat, paprik mrkve nebo také bylinky. Podle Mf Dnes domácnosti před začátkem pandemie vypěstovaly deset procent z celkového objemu zeleniny v Česku.

Hospodářské noviny

Počet bankrotů firem v Česku byl loni nejvyšší od roku 2017. Meziročně vzrostl o pětinu Číst článek

V Česku krachuje stále více firem. To je titulek úterních Hospodářských novin. Důvodem je inflace, ale i drahé energie. V prvním čtvrtletí letošního roku zkrachovalo 286 společností. To je o šest procent víc než za stejné období loni. Podle Hospodářských novin firmy musí řešit prudké zdražování energií, rostoucí cenu materiálů, ale také dvouletá pandemie koronaviru. Problémem je také výrazné zdražení úvěrů, a to hlavně kvůli vyšším úrokovým sazbám.

Naopak bankrotů u fyzických osob a živnostníků podle Hospodářských novin ubývá. Za první tři měsíce vyhlásilo osobní úpadek téměř 5 600 lidí, tedy zhruba o 11 procent méně než před rokem. Jak upozorňují Hospodářské noviny, u živnostníků se krize ukazuje s větším zpožděním. Aktuálně ale opět dramaticky roste počet zahájených exekucí, píšou Hospodářské noviny.

Právo

Vedení Rehabilitační nemocnice Beroun reagovalo na nedostatek míst v městských školkách, přímo v areálu postavilo školku vlastní. To je téma pro deník Právo. Kromě školky nabízí svým zaměstnancům třeba i pronájem bytů. Nová školka má celkovou kapacitu 49 míst, zatím se do ní zapsalo 29 dětí. Podle deníku Právo je zařízení určené hlavně pro děti zaměstnanců. Pokud ale zbydou volná místa, nabídne je nemocnice i dalším zájemcům.