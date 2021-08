Výběr z médií: závaží vyrábějící elektřinu, ideální kapesné pro děti a uzavřené Králíkovství

O tom, jaké kapesné vyplácí rodiče svým dětem a jaké jsou ohledně toho rady odborníků se dočtete ve středečním vydání regionálního Deníku. Právo se věnuje uzavření Králíkovství v olomoucké zoologické zahradě, kde se mohli návštěvníci volně pohybovat mezi zvířaty. Důvodem uzavření je nevhodné chování návštěvníků ke králíkům. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:12 4. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejdůležitějším obdobím pro učení se správným finančním návykům je mezi desátým a patnáctým rokem (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Regionální Deník

Kapesné svým dětem pravidelně vyplácí skoro polovina rodičů, ukazuje anketa regionálního Deníku. Podle ní dávají rodiče svým potomkům nejčastěji 50 až 100 korun týdně. Naopak 16 procent nedává kapesné vůbec. Podle lektorky finančního vzdělávání Veroniky Kalátové je nejlepší zavést příspěvek od první třídy a hned naučit děti, jak s penězi zacházet.

Výběr z médií: nevýdělečné uhlí, mezery varovného systému před záplavami i ztráty prodejců letenek Číst článek

Kalátová ale zároveň dodává, že rodiče by taky měli dát dětem prostor se svým kapesným nakládat podle svého uvážení a příliš jim do toho nemluvit. Pokud by ale s penězi hospodařily špatně, rodiče jim mají vysvětlit, jak to dělat lépe. Vůbec nejdůležitějším obdobím pro učení se správným finančním návykům je mezi desátým a patnáctým rokem. Právě na druhém stupni druhé základní školy je dobré kapesné postupně navyšovat také o výdaje na jízdenky, sporty nebo koníčky.

Mladá fronta Dnes

Česku se nedaří snižovat emise z osobních automobilů, všímá si Mf Dnes. Podle dopravních expertů za tím není stáří vozidel, ale hlavně to, že lidé začali místo menších aut kupovat větší SUV. Ta jsou totiž kvůli vyšší hmotnosti náročnější na spotřebu paliva. Vliv na nárůst emisí CO2 má podle deníku i pokračování kauzy dieselgate, která řidiče přiměla kupovat hlavně benzinové motory.

Naopak emise se daří výrazně snižovat autobusům. Právě u veřejné dopravy se to podle Vojtěcha Hromíře ze Sdružení Česmad Bohemia povedlo díky modernizaci vozového parku, který musí splňovat stále přísnější limity.

Hospodářské noviny

V bývalé uhelné šachtě Staříč u Frýdku-Místku by mohl vzniknout unikátní energetický projekt, píšou Hospodářské noviny. Britský start-up chce totiž více než kilometr hlubokou šachtu využít pro výrobu elektřiny s pomocí síly gravitace. Zařízení by mělo vyrobit tolik elektřiny, aby po dobu dvou hodin zvládlo zásobovat proudem až 13 tisíc domácností.

Výběr z médií: Mynářovy nové pozemky, humanitární pomoc na Šluknovsku a případy domácího násilí Číst článek

Britský systém funguje na podobném principu jako přečerpávací vodní elektrárny. V šachtě se využije závaží o hmotnosti 500-5000 tun, které se spouští pomocí lan. Při vytahování závaží nahoru se spotřebovává elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů. Když se závaží spustí dolů, začne elektřinu do sítě dodávat k němu připojený generátor.

Právo

Olomoucká zoologická zahrada až do odvolání uzavřela své Králíkovství – jednu ze dvou atrakcí, kde se návštěvníci můžou volně pohybovat mezi zvířaty. Podle deníku Právo je to kvůli tomu, že se tam někteří lidé chovali ke zvířatům nevhodně. Část králíků utrpěla i drobná zranění. Někteří návštěvníci ignorovali návštěvní řád i napomenutí zaměstnanců zoologické zahrady.

Vedení se proto rozhodlo Králíkovství dočasně uzavřít, protože podle ředitele Radomíra Habáně není možné, aby u místa nepřetržitě stál dozor. Zároveň řekl, že zdraví zvířat je pro zahradu to nejdůležitější. Zoologická zahrada na Svatém Kopečku u Olomouce otevřela Králíkovství v roce 2018. Doplnilo tak kozí výběh, ve kterém můžou návštěvníci nabízet zvířatům krmení zakoupené buď u vstupu nebo v automatech.