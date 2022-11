Výběr z médií: omezení prodeje kratomu, změna bodového systému, fotovoltaika nebo léky na předpis

V pondělním tisku se dočtete, že někteří prodejci stahují z automatů návykovou látku kratom. Téma pro Deník N. Podle Mf Dnes by se nemusely za způsobení nehody kvůli nedodržení bezpečné vzdálenosti řidičům odebírat body. Lidové noviny upozorňují, že v Česku roste zájem o fotovoltaiku. A lékárníci chtějí, aby některé léky na předpis bylo možné ve výjimečných případech vydat i bez něj, píše Deník. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:58 21. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kratom | Foto: Helen Comer/DNJ/USA Today Network/Sipa USA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Deník N

Někteří prodejci stahují z automatů návykovou látku kratom. Tématu se věnuje Deník N. Distributoři kratomu to odůvodňují tlakem ze strany médií, ale taky obchodních domů, kde produkt nabízeli. Zároveň se prodejci brání tomu, že by látku záměrně distribuovali dětem. A někteří z nich jsou pro regulaci trhu s kratomem.

Mf Dnes

Za způsobení nehody kvůli nedodržení bezpečné vzdálenosti nebude policie řidičům odebírat body. Píše o tom Mf Dnes. Ministerstvo dopravy plánovanou změnu z novely zákona vyškrtlo. Nehod po nedodržení odstupu jsou přitom podle policejních statistik stovky měsíčně. Resort se ale chce zaměřit především na osvětu a prevenci.

Lidové noviny

Zájem o fotovoltaické panely v českých domácnostech výrazně roste. Jejich instalaci by ale lidé měli nechat na odbornících, upozorňují Lidové noviny. V opačném případě hrozí domácnostem nejen to, že nebudou mít nárok na dotaci. Pojišťovny by jim taky při nehodě mohly znemožnit čerpat pojistku.

Deník

Lékárníci navrhují, aby některé léky na předpis bylo možné ve výjimečných případech vydat i bez něj. Píše o tom Deník. Zároveň pracují i na seznamu léků, které by nebylo možné takto mimořádně vydat. Lékaři ale s návrhem nesouhlasí - tvrdí, že farmaceuti na vydávání léků nemají potřebnou kvalifikaci.

E15

V Česku roste počet lidí, kteří se živí takzvaným gamingem - tedy hraním počítačových her nebo komentováním jejich živých přenosů. Všímá si toho ekonomický deník E15. Kromě peněz z turnajů vydělávají i díky tomu, že ve svých přenosech podporují různé firmy. I na gamery ale postupně dopadá současná recese.