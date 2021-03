Výběr z médií: úbytek kreditních karet, zánik zahrádkářských kolonií a podvádění při výuce

Zájem o kreditní karty v Česku klesá, informuje deník E15. Ve městech zanikají zahrádkářské kolonie. Téma pro regionální Deník. Žáci při distanční výuce podvádějí víc než žákyně, píší pondělní Lidové noviny. A Hospodářské noviny se věnují zeleným hypotékám, české banky totiž plánují daleko více přihlížet k šetrnosti nemovitostí k životnímu prostředí. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:06 29. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zájem o kreditní karty je nejnižší za posledních deset let, píše deník E15 (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

E15

Češi se zbavují kreditních karet. Podle deníku E15 je zájem o tyto úvěrové karty nejnižší za posledních deset let. Může za to nejen pandemie koronaviru, ale i vyšší úroky než u jiných půjček.

Banky mají aktuálně vydaných přibližně 400 tisíc karet. Ještě před třemi lety jich mezi lidmi bylo přes milion. V lednu Češi na kreditních kartách dlužili bezmála 14,5 miliardy korun. To je ale podle České národní banky nejméně od května roku 2009. Meziročně objem půjček klesl o téměř 16 procent, píše deník E15.

Deník

Zahrádkářské kolonie ve městech pomalu zanikají. Tématu se věnuje pondělní regionální Deník. Za posledních třicet let se o zahradničení v koloniích přestalo zajímat víc než čtvrt milionu lidí. Zelené plochy ustupují developerským projektům a nové i kvůli legislativě nevznikají.

Mezi roky 2009 a 2019 na zahrádkářských koloniích ubylo přes 2000 osad – tedy zhruba 3500 hektarů ploch. Vyplývá to ze statistiky Českého zahrádkářského svazu. Nové osady ale podle předsedy Svazu Stanislava Kozlíka nevznikají i když zájem o individuální pěstování ovoce a zeleniny na zahrádkách stále roste, dodává Deník.

Lidové noviny

Žáci při distanční výuce podvádějí víc než žákyně, píší Lidové noviny. Děti používají ke švindlování při výuce třeba brýle s kamerou, chytré hodinky nebo bezdrátová sluchátka. Vyrušování při hodinách zase často souvisí se závislostí na mobilním telefonu.

Chlapci při hodinách podvádějí a ruší častěji i kvůli tomu, že je mezi pedagogy nepoměrně více učitelek. A s těmi si vzájemně moc nerozumějí. Vyplývá to z výzkumu socioložky Petry Ambrožové z Univerzity Hradec Králové. Podle ní si chlapci hledají vlastní cestu, a to i za cenu horších výsledků. Dívkám naopak víc vyhovuje tradiční učení.

Hospodářské noviny

České banky budou u hypoték posuzovat šetrnost nemovitosti k životnímu prostředí. Informují o tom Hospodářské noviny. Pokud stavby vyhoví ekologickým požadavkům, žadatel by mohl získat levnější hypotéku.

Trend takzvaného zeleného bankovnictví se zatím osvědčil u průmyslových hal a skladů. Podle odborníku se brzy projeví i u bydlení. Levnější hypotéky u ekologických staveb zatím v Česku nabízí jen Hypoteční banka ze skupiny ČSOB. Zelené hypotéky jsou naopak běžné třeba v Nizozemsku, dodávají Hospodářské noviny.

Respekt

Sezení: návod na přežití - tak poutá čtenáře na své první straně týdeník Respekt. Ten se zaměřil na potíže s bolavými zády, které mají původ právě v poloze, se kterou evoluce nepočítala. A radí, že nepomůže pohyb až po práci, ale spíše častější změna polohy sedu, nebo vstávání od stolu.

Americký lékař James Levine svým výzkumem doložil, že nedostatek pohybu zvyšuje riziko srdečních chorob, obezity, cukrovky, rakoviny a prokazatelně zkracuje život. Dodal, že sport nemůže následky celodenního sezení u počítače napravit, ale jen zmírnit.

Právo

Česká vládní letka se zmenší, píše o tom deník Právo. Ministerstvo obrany se během jednoho roku zbavuje už druhého letadla a náhradu za něj pořizovat nehodlá. Pro přepravu politiků nebo vojáků zbydou dva airbusy A319 a čtyři menší vrtulové CASY.

K letounům C-295 CASA by ještě během letoška měly přibýt dva stroje stejné značky. Jiná dopravní letadla ale ministerstvo obrany pořizovat nehodlá. Potvrdil to ministr Lubomír Metnar za ANO. Dodal, že na to kvůli pandemii koronaviru nezbývají peníze.