Výběr z médií: pokuta za odpad z Německa, národní park na Křivoklátsku i zájem o investiční klenoty

Podle páteční E15 zažívá trh luxusních hodinek a šperků nebývalý zájem. Inspekce životního prostředí udělila pokutu 200 tisíc korun za nelegální navážení odpadu do areálu bývalé slepičárny ve Vchynicích. Tématu se věnuje regionální Deník. Hospodářské noviny informují o sporu udělat z Křivoklátska národní park. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:56 16. července 2021

Za nelegální navážení odpadu do nevyužívaného areálu bývalé slepičárny ve Vchynicích u Lovosic udělila Česká inspekce životního prostředí pokutu 200 tisíc korun (ilustrační foto)

Hospodářské noviny

Proti plánu udělat z Křivoklátska národní park se staví tamní obce i lesníci. Informují o tom Hospodářské noviny. Středočeští zastupitelé už záměr podpořili a chystají se na jednání s ministerstvem životního prostředí, které návrh také podporuje. Místní ale připomínají, že chybí dostatečná infrastruktura pro jeho existenci – třeba parkoviště pro návštěvníky.

Deník

Za nelegální navážení odpadu do nevyužívaného areálu bývalé slepičárny ve Vchynicích u Lovosic udělila Česká inspekce životního prostředí pokutu 200 tisíc korun. Píše to regionální Deník. Zaplatit ji má dopravní společnost VS Transport and Logistic. Objednatele a konečného příjemce odpadu, firmu Stavby Buresch, inspekce stále prošetřuje.

E15

Movití Češi sázejí na investiční klenoty. To je titulek páteční E15. Podle deníku zažívá trh luxusních hodinek a šperků nebývalý zájem, čeká se na ně až dvakrát déle než dříve. Za dlouhé pořadníky může i omezení výroby těchto produktů v období pandemie koronaviru.

Právo

Přísnější pravidla pro vstup do služeb a na akce lidi neodradila. Všímá si toho páteční Právo. Ačkoliv se změna bezinfekčnosti, která začala platit před týdnem, dotkla více než 900 tisíc částečně naočkovaných lidí, zákazníci do provozů chodit nepřestali.

Kadeřnictví nebo kosmetické služby hlásí plno do srpna. Zástupce restaurací přiznávají, že lidé si zvykli jíst doma a do podniků teď chodí méně. Samotná změna pravidel bezinfekčnosti ale s návštěvností nezahýbala.

Kastelán hradu Svojanov na Svitavsku Miloš Dempír Právu řekl, že turistů letos ve srovnání s minulými prázdninami chodí míň. Může za to podle něj ale spíš deštivé počasí než nutnost předkládat test u lidí bez kompletní vakcinace proti covidu-19.