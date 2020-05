Výběr z médií: elektrokola v Krkonoších, nová přístaviště na Labi a Vltavě a kontroly podnikatelů

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský uvedl, že by novela ústavního zákona o bezpečnosti měla projít standardní schvalovací procedurou, řekl to pro deník E15. Na dvou největších tuzemských řekách přibude jen ve středních Čechách sedm přístavišť, píše Právo. A týdeník Ekonom se věnuje tomu, jak koronavirus změní život firmám a jejich zaměstnancům. Praha 7:25 7. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Změny v návštěvním řádu Krkonošského národního parku umožní provoz elektrokol se slabším výkonem. | Foto: Tereza Šolcová

E15

Zákony schválené v koronakrizi ve zrychleném řízení by mohly komplikovat život po pandemii. Zaměřil se na to deník E15. Vyjmenovává, že například umožňují vyšší schodek státního rozpočtu, ale zmiňuje i chystané rychloprojednávání ústavního zákona o bezpečnosti. Jeho novela by přitom podle bývalého vicepremiéra a dnes předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského měla projít standardní schvalovací procedurou.

Ta by ale podle deníku E15 trvala nejméně několik měsíců a obě komory parlamentu navíc zákon musejí schválit třípětinovou většinou. Opozice některé zákony přijaté ve stavu legislativní nouze kritizuje, s jinými souhlasí. Sama už dříve navrhovala například zrušení daně z nabytí nemovitosti nebo úpravy týkající se exekucí. Nelíbí se jí ale možnost většího zadlužování Česka.

Deník N

Když už krmíte ptáčky, krmte je celoročně. Zároveň počítejte s tím, že vykrmujete sýkorky po krahujce. Touto radou začíná rozhovor s ornitologem Tomášem Grimem v Deníku N. Dozvíte se v něm třeba i to, jak opatření proti koronaviru pomáhají populaci městských ptáků.

Tomáš Grim našel dva klady související hlavně s menším provozem ve městech. Výrazný vliv na úmrtnost ptáků má intenzita dopravy. Ta je teď menší a méně ptáků tak odnese střet s autem nebo tramvají. Až za čas by se mohlo pozitivně projevit i méně zplodin, a tedy čistší vzduch.

MF Dnes

V Krkonoších budou moct jezdit jen elektrokola se slabším výkonem a menší maximální rychlostí. Umožní to chystané změny v návštěvním řádu národního parku, kterých si všímá Mladá fronta Dnes. Na trasy do KRNAPu budou nově smět jen elektrokola s výkonem do 250 wattů, které jezdí rychlostí maximálně 25 kilometrů za hodinu. Podle MfDnes se tak do národního parku nedostanou modely s vyřazeným omezovačem rychlosti.

Hospodářské noviny

Vláda povolila dopravu přes hranice a výuku ve třídě bez roušek. Podnikatelům pomůže s nájmy Číst článek

Podnikatelé dostávají od státu náhradu mzdy pro své zaměstnance, ale stejně rychle i kontroly z úřadu práce. Informují o tom Hospodářské noviny. Ministerstvu práce a sociálních věcí přiznávají, že firmy od něj dostávají peníze na kurzarbeit rychle, ale vzápětí musejí chystat 11 podkladů pro revizi za každého zaměstnance.

Ekonom Společnosti s několika desítkami lidí se tak vyrovnávají i s překvapivou administrativou. Daňový poradce Tomáš Zbořil Hospodářským novinám řekl, že kontroly čekal, ale až po konci krizového režimu. Podle ministryně práce Jany Maláčové z ČSSD úředníci kontrolují to, jestli firmy nedostávají peníze i na zaměstnance, kterým daly výpověď. Přiznala ale taky, že kontroly chodí i do firem, kde nikoho nevyhodili, ale na které přišlo udání. Zpátky do práce. Jak koronavirus změní život firmám a jejich zaměstnancům. To je hlavní téma nového vydání týdeníku Ekonom. Pod titulkem „Práce už nikdy nebude stejná“ se věnuje povinnostem, které čekají na společnosti obnovující provoz, ale taky výši ošetřovného a zaměstnávání rizikových skupin pracovníků.

Odborný týdeník se zmiňuje o průzkumu pracovní agentury LMC. Z něj vychází, že se epidemie nějakým způsobem dotkla skoro dvou třetin podnikatelů a zaměstnanců. Znaky dalšího vývoje budou podle Ekonomu třeba větší počet lidí pracujících z domova, nebo méně služebních cest - hlavně zahraničních.

Právo

Na dvou největších tuzemských řekách přibude jen ve středních Čechách sedm přístavišť. Deník Právo píše, že stavby na Labi i na Vltavě jsou připravené a Ředitelství vodních cest chce do měsíce vypsat tendr na zhotovitele. Budovat mola by měli dělníci už od podzimu. Třeba přístaviště v Mělníku má být víc než sto metrů dlouhé.