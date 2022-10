Výběr z médií: peníze Čechů v kryptobance, chybějící léky v lékárnách a zamítnuté žádosti o fotovoltaiku

E15

Tisíce Čechů nejspíš doplatí na pád kryptobanky Celsius Network. Píše o tom deník E15. Z dokumentů zveřejněných při insolvenčním řízení totiž vyplývá, že v této virtuální kryptobance měli Češi uložené stovky milionů korun. Šance na jejich záchranu je téměř nulová. Důvodem je mimo jiné to, že kryptobanka vydělávala na různých spekulacích, které financovala právě z prostředků svých klientů.

Mf Dnes

V českých lékárnách dochází kromě penicilinu i další léky, například antibiotika nebo léky na srdce a oči. To je téma čtvrteční Mf Dnes. Důvodem nedostatků je například energetická krize nebo válka na Ukrajině. Farmaceuti navíc varují, že se boj o léky stupňuje. V budoucnosti může být situace ještě horší, důvodem je závislost České republiky a Evropy na léčivech z Asie. Tam totiž spotřeba léků prudce roste.

Hospodářské noviny

Vicepremiér Ivan Bartoš z Pirátské strany je terčem kritiky. Důvodem je příprava nové digitální agentury. Všímají si toho Hospodářské noviny.

Digitální agentura má od nového roku sjednotit a zjednodušit komunikaci mezi tuzemskými ministerstvy, spustit ji má právě šéf resortu pro místní rozvoj Bartoš. Přípravu vzniku agentury kritizují například odbory ministerstva vnitra, podle nich je totiž chaotická. Bartoš kritiku odmítá.

Právo

Průmyslová zóna s továrnou na baterie do elektroaut v Líních u Plzně má být výrazně menší. Zjistil to deník Právo. Podle prvotních plánů měl mít průmyslový park koncernu Volkswagen až sedm tisíc zaměstnanců, nakonec ale investor souhlasil se zmenšením projektu a nižším počtem zaměstnanců, který by měl dosáhnout výše asi pěti tisíc. Dohoda vzešla z jednání vlády se starosty okolních obcí.

Ekonom

Roste počet zamítnutých žádostí na instalaci fotovoltaiky. Všiml si toho týdeník Ekonom. Pořád sice jde o malé množství případů v řádů několika procent, ale před pár lety se něco takového nedělo prakticky vůbec a vyřízení se bralo jako formalita. Důvodem rostoucího počtu odmítnutých žádostí je malá kapacita rozvodných sítí. Podobný problém kromě Česka trápí například sousední Polsko.