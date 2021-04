Výběr z médií: laboratoře na zkoumání mutací koronaviru, tajní majitelé firem i letoví dispečeři

V Česku vznikne systém laboratoří na vyhledávání a zkoumání mutací koronaviru. Informují o tom Lidové noviny. Firmám, které tají své majitele, bude od června hrozit vysoká pokuta, píší Hospodářské noviny. A letoví dispečeři plánují zdražit navigační služby pro aerolinky, dopad to může mít i na ceny letenek. Téma pro deník E15. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál. Praha 7:14 6. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nové laboratoře by mohly během týdne prozkoumat až 1500 vzorků, píší Lidové noviny (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Lidové noviny

V Česku vznikne systém laboratoří na vyhledávání a zkoumání mutací koronaviru. Zjištění přinášejí úterní Lidové noviny. Cílem bude zamezit šíření nebezpečných variant viru a posílit připravenost Česka na další vlny epidemií. Laboratoře by měly zvládnout prozkoumat až 1500 vzorků týdně.

Aby byl systém laboratoří účinný, musí odebírat vzorky od nakažených ze všech částí Česka. V první fázi se udělá plošný zátah na pozitivní nálezy, které vykazují nějakou odchylku – zkrátka že jsou podezřelé. Ve druhé části průzkumu si vybrané vzorky přečtou odborníci na specializovaných pracovištích a přiřadí je do správné kategorie mutací, píší Lidové noviny.

Mf Dnes

Česko by mohlo mít vlastní Národní virologické centrum. O jeho založení jednají s vládou odborníci z Akademie věd. Jeho výstavba by měla stát čtyři a půl miliardy korun, zatím ale není jasné, kdo bude centrum financovat. Téma podrobněji rozebírá deník Mf Dnes.

Podle odborníků je virologické centrum důležité například proto, že může pomoci v dalším boji proti koronaviru a případně i dalších nemocech. Nový ústav by zároveň mohl vytvořit zázemí pro studium nejen lidských, ale taky zvířecích a rostlinných virů, dodává Mf Dnes.

Hospodářské noviny

V červnu začne platit nový zákon o evidenci skutečných majitelů. Upozorňují na to Hospodářské noviny. Informace tak musí do rejstříku do té doby doplnit stovky tisíc firem. V opačném případě jim totiž za to nově budou hrozit sankce.

Svého majitele tají podle Hospodářských novin až 340 tisíc českých firem. Zákon o jejich povinné evidenci přitom v Česku existuje už od roku 2018. Ten ale není příliš účinný, jelikož při nesplnění povinnosti nenavrhuje žádné sankce - to se však mění u nového zákona, který zavádí především finanční tresty, a to ve výši až půl milionu korun.

E15

Letoví dispečeři plánují zdražit navigační služby pro aerolinky. Podle zjištění deníku E15 by ceny měly vzrůst o nižší desítky procent. Dispečeři se totiž kvůli pandemii koronaviru potýkají se ztrátou a změna by jim mohla přinést stamiliony korun navíc.

Někteří letečtí dopravci by ale kvůli tomu mohli zdražit letenky - například České aerolinie, nejsou totiž kvůli pandemii koronaviru v dobré finanční situaci a zdražení navigace pro ně může představovat další problém.

Deník

Na českých zahrádkách se stále častěji objevují exotické plodiny z teplých krajů, které postupně nahrazují ty tradiční. Stále populárnější jsou například citrusy, fíky nebo muďouly - takzvané banány severu. Důvodem je teplejší klima a častější sucho. O tématu píše regionální Deník.

Naopak mezi plodiny, které podle Deníku na českých zahrádkách mizí, patří kdysi velmi oblíbený rybíz nebo angrešt, dodává Deník.