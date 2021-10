Výběr z médií: příspěvek na pobyt v lázních, úhrada telemedicíny i důchodová reforma

V českém tisku se v pátek dočtete, že zdravotníci, kteří letos nestihnou využít příspěvek na pobyt v lázních, by měli mít šanci i příští rok. Dostali ho za boj s covidem, lázně jsou ale obsazené, píše Právo. Lidé z obcí, ve kterých není lékař, by mohli podle Mf Dnes chodit na vyšetření třeba na obecní úřad. Všeobecná zdravotní pojišťovna připravuje podklady pro úhradu telemedicíny. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:58 1. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdravotníci, kteří letos nestihnou využít příspěvek na pobyt v lázních, by měli mít šanci i příští rok. Dostali ho za boj s covidem, lázně jsou ale obsazené, píše Právo (ilustrační foto) | Foto: rhythmuswege | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0,©

Mf Dnes

Lidé z malých obcí, ve kterých neordinuje lékař, by mohli v budoucnu chodit na základní vyšetření třeba na obecní úřad. Píše o tom Mf Dnes. Všeobecná zdravotní pojišťovna připravuje podklady pro úhradu takzvané telemedicíny. Lidé, kteří se necítí dobře, si nechají od vyškolených pracovníků například změřit tlak. Výsledky se následně elektronicky pošlou k vyhodnocení lékaři, který může být na úplně jiném místě.

Hospodářské noviny

Kvalita pohřebnictví v Česku se podle Asociace pohřebních služeb zvyšuje. Problémů s vypravením pohřbů ale neubývá. Všímají si toho páteční Hospodářské noviny. Třeba Krematorium Ústí nad Labem dostalo v červnu dosud nejvyšší pokutu, skoro 200 tisíc korun, od ministerstva pro místní rozvoj. To má od roku 2017 na starosti kontrolu pohřebních služeb. Podle ministerstva mělo krematorium hanobit těla, aby provozovatel ušetřil na nákladech. Vedení krematoria vinu odmítá a rozhodnutí ministerstva bude rozporovat.

Regionální Deník

V Galerii moderního umění v Hradci Králové si můžou lidé prohlédnout skvosty českého i světového výtvarného umění. Všechna vystavená díla ale jsou padělky. Píše to regionální Deník. Výstava má upozornit na to, že falza podle některých odhadů tvoří až 40 procent uměleckých děl v českých galeriích.

Právo

Zdravotníci, kteří letos nestihnou využít příspěvek na pobyt v lázních, by měli mít šanci i příští rok. Dočtete se to v pátečním Právu. Osmitisícový příspěvek zdravotníci dostali za péči o pacienty s covidem. Lázně jsou ale skoro obsazené, takže se může stát, že zdravotníci nestihnou příspěvek do konce roku využít. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče je už předběžně domluvený s ministerstvem zdravotnictví. Podle toho bude ale taky záležet na povolební situaci a na množství peněz, které bude mít resort k dispozici.

Deník N

Český důchodový systém do budoucna nebude stačit a bude se muset reformovat. Upozorňuje na to Deník N. V Česku totiž nejsou největší skupinou obyvatel děti, ale čtyřicátníci. Ti jsou teď v produktivním věku, zakládají rodiny a odvádějí daně. Kritická situace ale podle deníku bude, až tato skupina odejde do penze, tedy asi kolem roku 2040.