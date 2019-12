Výběr z médií: nová metoda léčby rakoviny, šetření na registračních značkách a cena štědrovečerní večeře

Čeští vědci vyvinuli novou metodu léčby některých typů rakoviny, píšou Lidové noviny. Odborníci Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze upravili takzvanou genovou terapii. Deník Právo pak spočítal, o kolik si letos lidé připlatí za jídlo na štědrovečerní tabuli. Zdražení se dotkne hlavně rodin, které dávají před kaprem přednost vepřovému řízku. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:31 7. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští vědci vyvinuli novou metodu léčby některých typů rakoviny (ilustrační foto). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Mf Dnes připravila přehled, kolik letos zaplatíme za lyžování v českých ski-areálech. Ve většině areálů zdražili oproti loňsku o desítky korun. Například ve Špindlerově Mlýně si provozovatelé připravili novinku. Cena se tam bude měnit podle toho, jaký bude v daný den zájem lyžařů. Ceny skipasů v českých zimních střediscích rostou i přesto, že lanovky nově spadají do nižší sazby daně z přidané hodnoty. Průměrná cena celodenní vstupenky stoupla z loňských 595 korun na 614 korun.

Deník

Z registračních značek na autech zmizí holografická nálepka, která je měla chránit před paděláním, píše Deník. Ministerstvo dopravy změnu odůvodňuje s tím, že zrušení nálepek přinese úspory. Ty budou ale podle Deníku minimální. Z ochranných prvků na značkách zůstane jen obdélník s písmeny CZ. Na výrobě každé značky bez holografické nálepky by měl stát ušetřit 2 koruny a 50 haléřů. Za rok tak v rozpočtu ministerstva zůstane 3,5 milionu korun.

Lidové noviny

Čeští vědci vyvinuli novou metodu léčby některých typů rakoviny. Na titulní straně o tom píšou Lidové noviny. Odborníci Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze upravili takzvanou genovou terapii. Teď žádají o povolení ke klinickému testování. Léku by se tak mohlo dočkat prvních deset pacientů s leukémií, kterým už dosavadní léčba nezabírá. Česko by se tak stalo první zemí bývalého východního bloku, která by testovala vlastní metodu genové terapie. V západní Evropě teď podobných hodnocení běží asi sedmdesát, hlavně v Německu, ve Francii a v Británii.

Právo

Jídlo na štědrovečerní tabuli oproti loňskému roku opět podraží. Spočítal to deník Právo. Připlatí si hlavně rodiny, které před kaprem dávají přednost vepřovému řízku. Vepřové zdražuje a hrozí, že jeho cena stoupne až o 40 korun za kilo. Dražší má být ale taky pivo nebo ovoce. Mírně se prodraží také bramborový salát, protože letošní úroda brambor nebyla ideální a jejich nedostatek prodejci využijí k navýšení marží. Růst budou i ceny vánoček nebo cukroví z obchodů.