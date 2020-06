Výběr z médií: hektolitry piva v kanálu, hrozba až půl milionu nových exekucí a nezájem o pěstování konopí

Středeční vydání deníku Mf Dnes přichází s informací, že kvůli koronavirové krizi se do finanční ch problémů dostává stále více rodin. Na konci roku proto hrozí až půl milionu nových exekucí. Právo píše o českém nezájmu o budoucí byznys s léčebným konopím. Deník N informuje o tom, že lékaři už nemají využití pro statisíce rychlotestů z Číny. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 6:46 3. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pěstitelé konopí se do budoucího byznysu v Česku moc nehrnou | Zdroj: Fotobanka Pixabay

E15

Pivovary musely kvůli koronavirové epidemii zlikvidovat desítky tisíc hektolitrů piva, zjistil deník E15. Při ekologické likvidaci alkoholu asistovali celníci. Pivovary si ale budou moci požádat o vrácení daně. Deník připomíná, že vrácení daně za pivo stažené z oběhu umožňuje novela zákona o spotřebních daních, kterou v dubnu přijala sněmovna v režimu legislativní nouze. Celní správa zatím celková čísla likvidovaného prošlého piva nemá.

Deník N

Lékaři už nemají využití pro statisíce rychlotestů na koronavirus z Číny. Doteď je používali u lidí, kterým končila karanténa. Ministerstvo zdravotnictví ale rozhodlo, že od června se místo nich bude dělat PCR test, informuje Deník N. Rychlotesty zjišťují přítomnost protilátek proti koronaviru v krvi. PCR testy používají spolehlivější metodu – odhalují vir v těle z výtěru z krku nebo nosu. Jsou ale také výrazně dražší, vyjdou na zhruba 1500 korun, rychlotest na 180 korun.

Mf Dnes

V Česku hrozí až půl milionu nových exekucí. Kvůli koronavirové krizi se do finančních problémů dostává stále více rodin a situaci ještě zhoršují lichváři, píše středeční Mf Dnes. Už na začátku tohoto roku bylo v exekuci 783 tisíc lidí. Optimistický scénář je, že na přelomu roku budou desítky tisíc nových insolvencí a exekucí. V méně optimistické variantě jich může být až půl milionu.

Regionální Deník

Více než tři čtvrtiny Čechů by si přály zákaz klecového chovu slepic, informuje regionální Deník. Čeští spotřebitelé by si podle něj dokonce připlatili za tuzemská vejce z alternativních chovů namísto těch levnějších z polských klecí. Velké obchodní řetězce se už dříve zavázaly, že nejpozději v roce 2025 přestanou vejce z klecových chovů prodávat.

Hospodářské noviny

České vysoké učení technické vychová nové specialisty, kteří budou vyřazovat z provozu jaderné elektrárny, informují Hospodářské noviny. Škola tak využívá toho, že v Německu by reaktory měly do konce roku 2022 přestat fungovat. Nový studijní program se na ČVUT otevře už v září. Studenti se na něm naučí demontovat jaderné elektrárny tak, že po nich na místě nezůstane nic. A jak tvrdí Hospodářské noviny, je to evropsky unikátní a velmi perspektivní obor.

Právo

Pěstitelé konopí se do budoucího byznysu moc nehrnou. Věnuje se tomu deník Právo. Českým firmám má obchodování s léčebným konopím umožnit vládní novela, podle pěstitelů jsou ale podmínky velmi přísné. K podnikání bude potřeba mít mimo jiné celkem tři povolení. V Česku produkuje léčebné konopí zatím jediná firma. Od ní nakupuje sušenou rostlinu Státní ústav pro kontrolu léčiv, který ji nabízí do lékáren za 150 korun za gram.