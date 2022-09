Výběr z médií: zákon ohledně marihuany, nezájem o volební komise a unikátní prototyp kontroluje koleje

V českém tisku se ve středu dočtete, že se chystá zákon na legalizaci marihuany, píše Mf Dnes. Lidé kvůli malým odměnám nechtějí do volebních komisí, informuje Právo. A tramvajové koleje kontroluje na severu Čech unikátní prototyp, téma Deníku. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:43 7. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chystá se zákon na legalizaci marihuany, píše Mf Dnes (ilustrační foto) | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

E15

Obce nemají peníze na projekty revitalizací takzvaných brownfieldů, píše o tom deník E15. Zanedbaných a opuštěných míst tak v Česku neubývá. Obce můžou sice využít dotační programy, peníze z nich jdou získat ale až na samotnou realizaci.

Mf Dnes

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil chystá zákon na legalizaci marihuany. To je téma Mf Dnes. Dospělí v Česku by tak mohli za určitých podmínek a v omezeném množství pěstovat, prodávat nebo kupovat marihuanu ve specializovaných prodejnách.

Deník

Na severu Čech kontroluje tramvajové koleje unikátní prototyp - dočtete se v Deníku. Technická univerzita v Liberci spolupracuje s místním i jabloneckým dopravním podnikem a nechala si patentovat zařízení, které dokáže odhalit nebezpečná místa na tratích.

Hospodářské noviny

Státní firma Prisko by mohla nakupovat energie pro veřejnou sféru za zvýhodněnou cenu. Hospodářským novinám to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS s tím, že stát požádal pro společnost o licenci na obchodování s energiemi. Prisko ale nebude finálním státním obchodníkem, podle Stanjury jen vykryje čas potřebný na vytvoření nové firmy.

Právo

Lidi kvůli malým odměnám nechtějí do volebních komisí, ukazuje to průzkum zpravodajů deníku Právo. Část městských úřadů v Česku tak nemá necelé tři týdny do začátku komunálních a senátních voleb své komise.